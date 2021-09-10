Байден поспілкувався із Сі Цзіньпіном вперше за сім місяців

Президент Джо Байден поспілкувався зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном у ході першого телефонного дзвінка за останні сім місяців. На тлі низки суперечок між двома найбільшими економіками світу.

Двоє лідерів мали «широку стратегічну дискусію», в якій вони обговорили сфери, де їхні інтереси збігаються, а також ті, де інтереси та цінності двох країн розходяться, йдеться у заяві Білого дому від 9 вересня.

Це був другий телефонний дзвінок між двома політиками з того моменту, як президент Байден вступив на посаду у січні.

Як повідомили в Білому домі, Байден дав зрозуміти, що Сполучені Штати зацікавлені у відповідальній конкуренції між державами і в тому, щоб «конкуренція не перетворилася на конфлікт».

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Як повідомив китайський державний телеканал CCTV 10 вересня, Сі сказав Байдену, що політика США спричинила «серйозні труднощі», і належне вибудовування відносин «має вирішальне значення для майбутнього та долі світу».

«Китайсько-американське протистояння принесе катастрофу як обом країнам, так і світу», – додав Сі.

Очільник Китаю висловив думку, що обидві сторони повинні продовжувати діалог щодо зміни клімату, запобігання пандемії та відновлення світової економіки.

Однак, посилаючись на чутливість Китаю до втручання у його внутрішні справи, Сі підкреслив, що дві країни повинні «поважати відмінності».

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Відносини Китаю та Сполучених Штатів були напруженими роками, в тому числі через питання торгівлі, кібербезпеки та прав людини.

Також США критикують прозорість Китаю щодо походження пандемії коронавірусу, проблем навколо Тайваню та територіальних суперечок у Південно-Китайському морі.

Водночас обидві сторони мають багато сфер, де можуть бути зацікавлені в співпраці, зокрема – зміни клімату, запобігання ядерній кризі на Корейському півострові та забезпечення стійкості двох двигунів глобального економічного зростання.