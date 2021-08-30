Влада Китаю дозволила дітям грати у відеоігри лише три години на тиждень

Влада Китаю заборонила дітям, молодшим від 18 років, грати в онлайн-відеоігри частіше, ніж тричі на тиждень. Нові правила набрали чинності 30 серпня. Вони стосуватимуться будь-яких типів пристроїв, включно з мобільними телефонами. Обмеження потенційно може стати серйозним ударом для світової ігрової індустрії, оскільки обмеження стосується сотень мільйонів людей.

Згідно з правилами, особи віком до 18 років зможуть грати у відеоігри лише по п’ятницях, суботах і неділях з 20-ї до 21-ї години за місцевим часом.

Ігровим онлайн-платформам заборонили надавати послуги дітям поза відведеним правилами часом. Вони зобов’язані перевіряти вік користувачів, вимагаючи при реєстрації реальні імена і номери їхніх телефонів.

До 30 серпня в Китаї діяли м’якші обмеження, зокрема, онлайн-ігри для неповнолітніх були заборонені в нічний час.

Як зазначає агентство Reuters, посилення контролю за поведінкою дітей та підлітків в онлайн-просторі є частиною масштабних політичних змін, які спостерігаються в Китаї. Ідеться про посилення державного контролю за ключовими секторами економіки, а також сферою технологій та освітою.

«Підлітки – це майбутнє нашої батьківщини», – цитує агентство «Сіньхуа» чиновника китайського відомства з контролю за пресою і публікаціями . «Захист фізичного та душевного здоров’я неповнолітніх пов’язаний із життєво важливими інтересами народу і з вихованням молодого покоління в епоху національного оновлення», – додав високопосадовець.

Імовірні доходи китайського ринку онлайн-ігор у 2021 році оцінюються в 45 мільярдів доларів.