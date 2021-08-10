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Пекін закликає Литву відкликати посла на тлі конфлікту через Тайвань

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї (на фото) незмінно закликає всі країни світу, включно зі США, визнавати Тайвань як частину КНР

Китай запропонував Литві відкликати свого посла в Пекіні та заявив, що також відкличе посла Китаю з Вільнюса. Такою є реакція влади КНР на наданий Литвою дозвіл на відкриття фактичного посольства Тайваню в цій країні.

«Ми закликаємо литовську сторону негайно виправити своє неправильне рішення, вжити конкретних заходів для усунення збитків і не рухатися далі в неправильному напрямку», – йдеться в оприлюдненій 10 серпня заяві МЗС Китаю.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву оголосив у липні, що острів відкриє у Вільнюсі «представницький офіс», перший у Європі зі згадуванням назви «Тайвань». Ву сказав, що «Тайвань і Литва є стратегічними лідерами із захисту демократичних інститутів».

Литва, як і більшість країн світу, не має офіційних дипломатичних відносин із Тайванем. Країни, які це роблять, переважно розривають відносини з Китаєм, який претендує на Тайвань як на свою територію.

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