Спецслужби США розділилися в думках про походження COVID-19

Спецслужби США розділилися в думках про походження коронавірусу, але відкидають гіпотезу про те, що COVID-19 – це біологічна зброя Китаю.

У доповіді американської розвідки від 27 серпня (на двох сторінках резюме із несекретною частиною розслідування) за підсумками тримісячного дослідження, проведеного за наказом президента Джо Байдена, йдеться, що лідери КНР, з великою ймовірністю, не знали про вірус до початку пандемії.

Експерти визначили дві гіпотези як «правдоподібні»: вірус або передався людям від зараженої тварини, або стався витік із китайської лабораторії в Ухані.

Спецслужби погодилися з тим, що вірус не є біологічною зброєю, і більшість вважає, що він, «ймовірно, не був створений за допомогою генної інженерії».

Розвідувальне співтовариство заявило, що SARS-CoV-2, вірус, що викликає COVID-19, ймовірно, заразив перших людей не пізніше листопада 2019 року, коли в грудні в Ухані (Китай) розвинувся перший відомий кластер інфекцій.

В цілому розвідувальне співтовариство заявило, що для остаточного пояснення походження COVID-19 потрібна додаткова інформація.

«Співпраця Китаю, швидше за все, буде потрібно для остаточної оцінки походження COVID-19. Однак Пекін продовжує перешкоджати глобальному розслідуванню, чинити спротив обміну інформацією і звинувачувати інші країни, в тому числі США», - йдеться в резюме.

Посольство Китаю у Вашингтоні виступило із заявою, в якій йдеться, що «звіт, сфабрикований розвідувальним співтовариством США, не заслуговує наукової довіри».

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати і їхні партнери продовжуватимуть чинити тиск на Китай, щоб він співпрацював і ділився інформацією про початок пандемії. «Пандемії не визнають міжнародних кордонів, і ми всі повинні краще розуміти, як виник COVID-19, щоб запобігти подальшим пандеміям», вважає президент США.