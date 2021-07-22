Як підліток тікав від Китаю через Україну

Підліток, що, за власними твердженнями, має право постійного проживання у США, та його наречена знову тікають від екстрадиції до Китаю, їхньої батьківщини. Ця ситуація – типовий приклад боротьби Китаю зі закордонними дисидентами.

Китайська влада переслідує 19-річного студента Вана Цзін’юя через його коментарі про китайсько-індійський прикордонний конфлікт у 2020 році. У квітні цього року, коли Ван у Дубаї пересідав на літак до США, його затримали поліцейські без уніформи. Там його утримували декілька тижнів, що, на думку Державного департаменту США, було порушенням його прав. Ван стверджує, що його дозвіл на постійне проживання у США забрали китайські службовці, які перебували у Дубаї.

У травні Associated Press поцікавилися його долею. По тому не минуло й кількох годин, як його звільнили. Спершу він втік у Туреччину, згодом в Україну. Саме Україна стала для нього тимчасовим притулком, адже сюди громадяни КНР можуть потрапити без протиепідемічних обмежень.

Втім, 21 липня AP стало відомо, що Ван отримав листа з попередженням про те, що китайській владі відоме місце його перебування. У листі також йдеться про те, що справу перекваліфікували, тепер його звинувачують у підриві державної влади. Цю кримінальну статтю використовують для переслідування критиків режиму. Автор листа стверджує, що він служить у департаменті безпеки поліції міста Чунцін, який розшукує Вана.

«Раніше ви просто сперечалися, створювали проблеми і паплюжили героїв-прикордонників, тепер ви підриваєте державну владу, – мовиться у листі. – Нам в органах громадського порядку і державної безпеки прекрасно відомо, де ви є. Я хочу нагадати, що між Китаєм і Україною існує договір про екстрадицію».

Ван отримав ще одного листа від тієї ж людини. Згідно з ним, китайські силовики підготували заходи на випадок чергової втечі Вана і його нареченої. АР бачило скріншоти обох листів.

«Я був дуже переляканий, я не міг спати, – каже Ван. – Із цих листів очевидно, що проти мене будуть застосовані заходи».

Перелякані Ван Цзін’юй і його наречена У Хуань втекли до Нідерландів, які не мають договору з КНР про екстрадицію. Вони шукають притулку чи принаймні хочуть отримати візу для тимчасового перебування.

Після прибуття до аеропорту Амстердаму імміграційна служба Нідерландів повідомила пару, що їхні паспорти скасували, розповів Боб Фу, президент ChinaAid. Він допоміг організувати втечу з України.

Ексдепутат Європарламенту Бас Белдер каже, що він комунікує з Міністерством юстиції Нідерландів. Він хоче звернути увагу міністра на скрутне становище пари. Він додає, що ця ситуація, особливо скасування паспортів, демонструє «відверто кримінальну поведінку китайської партійної держави, яка переслідує своїх громадян навіть за власним кордоном і намагається захопити їх усіма можливим способами». У Міністерстві юстиції відповіли, що не можуть надавати коментарів щодо окремих випадків.

Ні китайське МЗС, ані поліція міста Чунціна, ні посольство КНР у США не відповіли на запити журналістів.

Державний департамент США відмовився коментувати конкретно цю справу, а натомість зробив загальну заяву: «Ми досі стурбовані порушенням прав людини у Китаї й закликаємо владу КНР поважати усі фундаментальні права людини, якими володіють її громадяни… Це стосується усіх громадян КНР, як у Китаї, так і за кордоном».

Ця справа підживлює страх щодо екстратериторіальної влади Китаю. Одним із джерел цього страху є гонконгський закон про національну безпеку, який може поширюватися на людей із будь-яким громадянством, навіть за межами Гонконгу.

Формальні запити на екстрадицію є лише одним з інструментів, який Китай використовує для владарювання за власним кордоном, вважає Джером Коген, старший дослідник аналітичного центру Council for Foreign Relations і експерт із китайського законодавства. Більш поширеними є неформальні спроби депортації, якими США послуговуються також, що не отримують багато публічної уваги і за якими набагато складніше слідкувати, сказав він.

«Очевидно, це відверта спроба поширити владу Китаю за кордон, – каже Коген. – Збільшується кількість спроб Китаю сягати за кордон у той чи інший спосіб: неформальні депортації, екстрадиції, …примус щодо сімей, які лишилися в Китаї. Вони використовують усе, що можуть вигадати, законно чи незаконно».

Ван і У тікають від китайської поліції з липня 2019-го. Тоді він висловився на підтримку протестів у Гонконзі у китайській соціальній мережі. Батьки відправили його за кордон, щоб перечекати небезпеку.

У лютому цього року Китай оголосив, що у прикордонних сутичках з Індією в Каракорумських горах загинули 4 солдати. Ван висловив сумніви щодо того, чому Китай так довго вичікував перед тим, як оголосити кількість убитих. Він став мішенню для державних медіа.

За висловлення про прикордонний конфлікт були затримані 6 осіб. Про це на основі поліцейських звітів у лютому повідомила китайська державна газета Global Times. Ван був єдиним із сімох критиків, який перебував за кордоном і поза зоною досяжності.

«Женмінь жибао» («Народна газета»), офіційний орган Комуністичної партії, започаткував на китайській соціальній платформі Weibo хештег «Чоловік, який звів наклеп на героїв прикордоння, потрапив у розшук». Із того часу цей хештег переглянули 280 мільйонів разів, і Ван каже, що йому погрожували по телефону.

У лютому його батьків затримала поліція, стверджує він. Він давав інтерв’ю Voice of America, Radio Free Asia та Deutsche Welle задля того, щоб більше людей дізналися про його історію.

Із того часу він не міг більше зв’язатися з батьками. Чунцінська поліція надіслала йому запис голосу батька, що вимагає, аби син не давав інтерв’ю американським ЗМІ.

Матеріал: Associated Press