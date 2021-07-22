Повінь у Китаї: кількість жертв зросла до 33

Внаслідок повені у провінції Хенань у центральному Китаї постраждали близько 3 мільйонів людей, загинули 33 людини. Про це 22 липня повідомила місцева влада.

Сильні дощі призвели до повені у місті Чженчжоу 20 липня. Потоки води затопили вулиці, тунелі та підземку. Повінь завдала шкоди інфраструктурі та посівам.

Дощі досі тривають, що заважає проведенню рятувальних операцій та прибиральних робіт.

Громадськість звертає увагу на те, що китайські мегаполіси, які суттєво розрослися, мають застарілу систему дамб та водосховищ.