Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Повінь у Китаї: кількість жертв зросла до 33

Громадськість звертає увагу на те, що китайські мегаполіси, які суттєво розрослися, мають застарілу систему дамб та водосховищ

Внаслідок повені у провінції Хенань у центральному Китаї постраждали близько 3 мільйонів людей, загинули 33 людини. Про це 22 липня повідомила місцева влада.

Сильні дощі призвели до повені у місті Чженчжоу 20 липня. Потоки води затопили вулиці, тунелі та підземку. Повінь завдала шкоди інфраструктурі та посівам.

Дощі досі тривають, що заважає проведенню рятувальних операцій та прибиральних робіт.

Громадськість звертає увагу на те, що китайські мегаполіси, які суттєво розрослися, мають застарілу систему дамб та водосховищ.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG