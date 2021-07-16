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У Німеччині число загиблих унаслідок повені зросло до понад 80, зниклих безвісти – 1300

Наслідки повені в Німеччині, 15 липня 2021 року

Число людей, загиблих унаслідок сильної повені в західній частині Німеччини, зросла щонайменше до 81, повідомив 16 липня німецький мовник ARD.

У районі Арвайлер на південь від Кельна зникло близько 1300 людей, повідомляє місцева влада у фейсбуці. Сильні зливи по всьому регіону призвели до того, що річки вийшли з берегів, знищивши цілі громади, змусивши перекрити автостради та спонукавши до масової евакуації міст і сіл у землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц.

Парламент Північного Рейну-Вестфалії 16 липня проведе екстрене засідання для оцінки ситуації. Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеехофер заявив, що федеральний уряд має намір якомога швидше запропонувати фінансову підтримку для постраждалих районів, додавши, що план має надійти до уряду на затвердження 21 липня.

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