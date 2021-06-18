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В окупованій Ялті через повінь загинула людина

Як сказала «глава адміністрації» Ялти Яніна Павленко, чоловіка змило грязьовим потоком

В окупованій Росією Ялті під час зливи загинув 26-річний чоловік. Про це повідомила окупаційна влада Криму.

За словами так званого «глави» Криму Сергія Аксьонова, це перша жертва надзвичайної ситуації, яка склалася на півострові.

Як сказала «глава адміністрації» Ялти Яніна Павленко, чоловіка змило грязьовим потоком.

У Ялті в окупованому Росією Криму через затоплення вулиць внаслідок сильних злив оголосили режим надзвичайної ситуації, в’їзд у місто закрили.

Перед цим затопило Керч.

Окупований Крим потерпає від повеней після злив (відео)
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Окупований Крим потерпає від повеней після злив (відео)

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