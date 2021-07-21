Китай: внаслідок повені загинули щонайменше 12 людей

У китайському Чженчжоу внаслідок повені загинули щонайменше 12 людей. Про це повідомляють державні ЗМІ.

У місті, де живуть понад 10 мільйонів людей, за останні дні пройшли сильні зливи, які викликали повінь – затопило вулиці та станції метро.

За даними агентства «Сіньхуа», понад 100 000 людей були переселені в більш безпечні райони.

На відео, які публікували користувачі соцмереж, видно, як вулицями пливуть автомобілі та сміття. На інших кадрах показано людей, які опинилися у пастці у затоплених вагонах метро.

За прогнозами, зливи у Чженчжоу триватимуть до ночі 21 липня.

Вночі влада заявила, що повінь викликала 20-метрову пробоїну у греблі Іхетань в місті Лоян, і що гребля «може обвалитися в будь-який момент».

Для боротьби з повенями та проведення рятувальної інформації у цей район направили китайську армію.