Обрані після 2019 року депутати в Гонконгу мають присягнути уряду Китаю

Члени окружної ради Гонконгу, обрані після протестів 2019 року, мають до 10 вересня присягнути на вірність уряду, заявила голова адміністрації китайської автономії . За словами Керрі Лам, члени ради не знатимуть, чи зарахована їхня присяга, відомо про це стане після церемонії. Рішення ухвалить міністр внутрішніх справ Гонконгу Каспар Цуй.

Вимогу присяги в Гонконгу запровадили в лютому – відповідно до нового закону про національну безпеку. Підставами для відмови в присязі можуть бути участь у неофіційних демократичних праймеріз або наявність протестних гасел в офісах. Після вимоги понад 250 членів ради подали у відставку. Присягу складатиме понад 200 осіб, які ще лишаються в складі ради.

У 2019 році в Гонконгу розпочалися масові акції проти спроб Пекіна обмежити автономію міста. У 2020 році влада Китаю ухвалила спеціальний закон про держбезпеку, який передбачає особливий порядок розгляду справ тих, чиї дії спрямовані на підрив влади або відділення Гонконгу від Китаю, а також підозрюваних у тероризмі і змові з закордонними силами.

Пекін ухвалив також інші заходи, що обмежують права жителів Гонконгу. США і кілька інших країн Заходу неодноразово заявляли, що дії Китаю суперечать його зобов’язанням за договором про передачу Гонконгу від Великої Британії.