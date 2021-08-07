Байден дозволив біженцям із Гонконгу залишитися у США, Китай висловив протест

Президент США Джо Байден підписав меморандум про допомогу жителям Гонконгу, які втекли з Китаю в США від переслідування з боку пекінських властей.

Як повідомляє ВВС, згідно з документом, жителі Гонконгу з простроченими візами можуть залишатися у Штатах на термін до півтора року з можливістю продовження. Коментуючи такий крок, Байден звинуватив Пекін у «підриві прав і свобод у Гонконзі».

Це рішення покликане полегшити долю кількох тисяч вихідців з гонконзької автономії, де після найбільшої хвилі протестів, що сталася в 2019 році, влада КНР розгорнула масштабний наступ на активістів, незалежні засоби масової інформації та нелояльних бізнесменів.

Китай висловив протест Вашингтону, назвавши меморандум «втручанням у внутрішні справи» і «нехтуванням міжнародного права».

Раніше допомогу жителям своєї колишньої колонії вирішила надати і Велика Британія. Сполучене Королівство запропонувало вихідцям з цього регіону, які мають заморські британські паспорти, пройти полегшену процедуру отримання громадянства. Потенційно мова може йти про 5,5 мільйонів людей, які мають право отримати британський паспорт в спрощеному порядку.