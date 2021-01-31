Велика Британія полегшує отримання свого громадянства для жителів Гонконгу

Велика Британія з 31 січня впроваджує новий візовий механізм, який відкриває мешканцям Гонконгу шлях до отримання свого громадянства.

Відтак кожен мешканець Гонконгу з паспортом «британця за кордоном» (BNO) та родичі, як вони утримують, можуть подавати заявки на візи, які дозволять їм жити та працювати в Об’єднаному королівстві, а через п’ять років претендувати на громадянство.

Колишня метрополія Гонокнгу анонсувала це нововведення минулого року у відповідь на запровадження закону «про національну безпеку» владою Китаю.

Велика Британія та Сполучені Штати критикували Пекін за цей закон та інші заходи, спрямовані на тиск на громадянські свободи. Лондон розцінює політику Китаю як порушення домовленостей, укладених при передачі регіону під його владу в 1997 році.

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У відповідь на заяву Великої Британії влада Китаю та адміністрація Гонконга заявляли, що більше не визнаватимуть паспорти BNO з 31 січня.

Цей крок навряд чи матиме значний вплив, тому що більшість гонконгців використовують власні паспорти або ID, аби залишити місто.

Паспорти BNO доступні більше ніж 70% з 7,5-мільйонного населення Гонконгу.

Кількість заявок на ці паспорти зросла на більше ніж 300% з моменту запровадження закону про національну безпеку, запровадженого в липні минулого року. До середини січня з того часу зареєстрували 733 тисяч нових власників. Велика Британія прогнозує, що протягом наступного року до країни за новим механізмом прибудуть 154 тисячі гонконгців, а протягом п’яти років – 322 тисяч.

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30 червня 2020 року Китай схвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Документ дає право китайській владі припиняти дії, які будуть сприйняті ними як загроза національній безпеці. Крім того, закон поширює на автономію повноваження спецслужб континентального Китаю. Документ викликав черговий сплеск протестів у місті.