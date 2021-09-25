У Вашингтоні пройшов перший «Саміт четвірки» США, Австралії, Індії та Японії

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прийняв лідерів Австралії, Індії та Японії у Білому домі, щоб закріпити новостворений союз, відомий як «Саміт четвірки», створений на основі спільних побоювань щодо Китаю.

Учасники саміту чотирьох країн 24 вересня наголосили на необхідності вільного, стабільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Хоча Китай не згадувався у публічних виступах чотирьох лідерів, припускається, що Пекін був на порядку денному, оскільки Вашингтон поновлює свою стратегічну увагу до Індо-Тихоокеанського регіону.

«Четвірка» вже спілкувалася дистанційно на початку цього року практично, і саміт став першою особистою зустріччю.

Байден, який часто говорить про протистояння демократії авторитарним режимам у Росії та Китаї, заявив, що країни «Четвірки» стоять на передовій багатьох глобальних викликів.

«Ми є чотирма основними демократіями з довгою історією співпраці. Ми знаємо, як домогтися успіху, і ми здатні відповісти на виклик», – сказав він.

Цю тезу повторив прем’єр -міністр Австралії Скотт Моррісон, зазначивши, що ліберальні демократії «вірять у вільний та відкритий Індо-Тихоокеанський регіон».

«Ця подія демонструє сильну солідарність між нашими чотирма країнами та нашу непохитну відданість спільному баченню вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону», – сказав прем’єр-міністр Японії Йошіхіде Суга.

Формулювання «вільний та відкритий Індо-Тихоокеанський регіон» натякає на спільну стурбованість щодо зростання економічного та військового впливу Китаю в цьому регіоні, зокрема, на свободу судноплавства, та військової експансії Пекіна в Південно-Китайському морі.

У спільній заяві, оприлюдненій після переговорів, лідери «Четвірки» заявили, що прагнуть «сприяти вільному, відкритому, заснованому на правилах порядку, що вкорінюється в міжнародному праві і не піддається залякуванню».

«Ми виступаємо за верховенство права, свободу судноплавства та перельотів, мирне вирішення суперечок, демократичні цінності та територіальну цілісність держав», – заявляють підписанти.

У їх заяві часто згадувалося про наполягання лідерів на поведінці, заснованій на правилах, у регіоні, де Китай намагається грати м’язами.

Раніше представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь під час брифінгу розкритикував «Саміт четвірки».

«Закрита, ексклюзивна кліка, націлена на інші країни, суперечить тенденціям часу та прагненням країн регіону. Вона не знайде підтримки і приречена на провал», – заявив дипломат.

Перед самітом у чотири сторони прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді провів свою першу особисту зустріч з Байденом.

Під час переговорів Моді висловив занепокоєння щодо суперника Індії в регіоні Пакистану та талібів, які захопили владу в Афганістані минулого місяця.

У переговорах з Моді Байден також дав зрозуміти, що бачить посилення відносин з найбільшою у світі демократією життєво важливою для обох сторін.

«Я давно вірю, що відносини США та Індії можуть допомогти нам вирішити величезну кількість глобальних проблем», – заявив президент США.

Представники США давно звинувачують Пакистан у підтримці зв’язків із талібами, частково через занепокоєння Ісламабаду щодо впливу Індії в Афганістані. Індія звинувачує Пакистан у підбурюванні нападів на індійську територію, зокрема, в спірному регіоні Кашмір.