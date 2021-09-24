США покладають на Росію відповідальність за припинення мандату місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Росія відповідальна за припинення роботи місії ОБСЄ на ділянці кордону з Україною, який Київ наразі не контролює. Про це 23 вересня заявила представниця США у ОБСЄ Кортні Австріан.

«Росія несе виключну відповідальність за закриття місії, оскільки її заперечення проти продовження мандату місії є єдиною причиною її закриття», – цитує Австріан пресслужба представництва США у ОБСЄ.

Австріан також висловила стурбованість, щодо «намірів Росії виконувати свої міжнародні зобов’язання та конструктивно взаємодіяти з Україною».

Раніше українське МЗС виступило з рішучим осудом рішення Росії і зауважило, що відсутність моніторингу є свідченням планів Росії «продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту».