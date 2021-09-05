США нагадали Росії про необхідність виконати свої «мінські» зобов’язання щодо Донбасу

Сполучені Штати Америки в сьому річницю підписання Мінського протоколу – першої з трьох так званих мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу – закликали Росію повністю виконати свої зобов’язання, взяті на себе в Мінську.

Як мовиться в заяві з цього приводу посольства США в Україні, Росія має, серед іншого, дозволити ОБСЄ здійснювати спостереження на українсько-російському кордоні, звільнити незаконно затриманих осіб, вивести свою зброю і сили з української території і «повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами».

«Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України», – наголошено в заяві.

5 вересня 2014 року в Мінську була підписана перша з трьох мінських домовленостей, відома як Мінський протокол. Цей документ, зокрема, передбачає «забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і Російської Федерації». Росія ігнорує вимоги Мінського протоколу; цей пункт досі не виконаний, Москва не бажає обговорювати його.

Днями Росія відмовилася продовжувати мандат прикордонної місії ОБСЄ, що в Києві розцінили як саботаж Москвою мінських домовленостей. При цьому ця Спостережна місія ОБСЄ на російських прикордонних пунктах «Гуково» й «Донецьк» (ідеться про містечко Донецьк Ростовської області Росії) мала змогу спостерігати на обох пунктах разом тільки за кількома сотнями метрів із 2 тисяч 300 кілометрів українсько-російського кордону, чималу частину якого – близько 400 кілометрів – Україна наразі не контролює.

Натомість Росія, а за нею й підтримувані і скеровувані нею незаконні збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», що захопили частину Донецької й Луганської областей і визнані в Україні терористичними, наполягають на буквальному прочитанні тільки третьої з мінських домовленостей 2014–2015 років, так званого Мінського комплексу заходів.

У ній Україна була вимушена погодитися на те, що повернення їй контролю за кордоном мало б стати останнім пунктом врегулювання, вже після місцевих виборів на нині окупованих територіях. За словами соратників тодішнього президента Петра Порошенка, який був змушений узгодити цей документ, такий нереальний пункт був фактичною гарантією неможливості виконання мінських домовленостей у їхньому нинішньому вигляді і відтак збереження санкційного тиску Заходу на Росію до зміни ситуації в майбутньому.

Тим часом в офісі нинішнього президента України Володимира Зеленського не раз наголошували, що вибори на нині окупованій частині Донбасу можливі, зокрема, тільки після повернення контролю України над нині непідконтрольною Києву ділянкою кордону з Росією, як також після виведення російських військ, роззброєння незаконних місцевих збройних формувань, повернення українського правопорядку тощо; позицію України фактично підтримують її західні союзники.

Постанова Верховної Ради України про призначення місцевих виборів восени 2020 року не передбачала проведення таких виборів на нині окупованих територіях Донбасу і Криму і визначила відновлення повного контролю України за її державним кордоном як одну з низки передумов для можливості проведення таких виборів у майбутньому. Росія вимагала скасувати ці пункти постанови.

Усі три документи, відомі як мінські домовленості, були підписані в форматі Тристоронньої контактної групи – між Україною, Росією й ОБСЄ. Тим не менше, Росія постійно твердить, ніби вона не є стороною мінських угод і відтак не має за ними ніяких зобов’язань, тому вона не має наміру виконувати їх.