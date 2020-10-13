Боррель нагадав Лаврову про важливість Мінських угод

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель 13 жовтня мав розмову з міністром закордонних справ Росії Сергію Лавровом, повідомляє Служба Євросоюзу з зовнішніх дій. Зустріч стосувалася кількох тем, в тому числі агресії проти України.

За повідомленням, Боррель поінформував представника Кремля, що міністри закордонних справ Євросоюзу дійшли згоди продовжувати поточний підхід блоку до відносин із Росією.

«Повна імплементація Мінська лишається ключовою. Він (Боррель – ред.) закликав Росію повністю виконати Мінські угоди. Як показує телефонний дзвінок, Верховний представник ще раз повторив, що Європейський Союз воліє підтримувати відкриті канали комунікації з Росією та посилювати співпрацю, яка становить взаємний інтерес. ЄС і надалі захищатиме свої інтереси та цінності, в тому числі – повагу до міжнародного права та засадничі права», – йдеться в заяві Служби.

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Крім того Боррель обговорив із Лавровим ситуацію в Нагірному Карабасі та в Білорусі, а також отруєння російського політика Олексія Навального.

Щодо останнього, за даними Служби, представник ЄС поінформував очільника російської дипломатії, що Рада міністрів закордонних справ домовилася 12 жовтня почати роботу з запровадження санкцій проти причетних до отруєння.

«Верховний представник Боррель підкреслив, що російський уряд має зробити все можливе, аби розслідувати цей злочин ретельно, повністю прозоро та в співпраці з Організацєю із заборони хімічної зброї», – повідомляє європейська установа.

Міністерство закордонних справ Росії згадало «реальне становище з виконанням Мінських угод» у повідомленні про розмову.

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За Мінським комплексом заходів, на який щоразу посилається Росія, відновлення повного контролю над державним кордоном із боку уряду України в усій зоні конфлікту має розпочатися тільки «в перший день після місцевих виборів», а завершитися тільки «після всеосяжного політичного врегулювання» і при тому «у консультаціях і за погодженням із представниками окремих районів Донецької та Луганської областей у рамках Тристоронньої контактної групи».

Та при цьому перша з трьох мінських домовленостей, так званий Мінський протокол, яка так само чинна, але вимоги якої Росія ігнорує, передбачає «забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і Російської Федерації». Цей пункт досі не виконаний, Росія не бажає обговорювати його.