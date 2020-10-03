Єрмак: рішення ТКГ не несуть зобов’язань для держави, вибори на Донбасі – тільки після контролю за кордоном

Голова офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що ніякі рішення Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу не несуть ніяких політичних зобов’язань для української держави, а вибори на цій території можливі тільки після повернення контролю України над нині непідконтрольною Києву ділянкою кордону з Росією.

«Я хотів би, щоб було чітке розуміння, трохи сказати про те, що ТКГ – це консультаційний майданчик. Це не представництво держави… Люди, які там працюють, працюють на громадських засадах. Вони не отримують зарплату, й фактично виробляють рішення, які потім імплементуються через органи, які ці рішення можуть юридично й політично приймати. Тому не треба переоцінювати й висловлювання, і якісь проміжні ідеї, які відбуваються в рамках цих консультацій», – сказав він в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він також заявив, що український план мирного врегулювання для Донбасу передбачає місцеві вибори на нині окупованих територіях регіону – але як кінцевий етап цього плану, і тільки після відновлення контролю України над її кордоном із Росією на цій ділянці.

«Фінальним етапом цього плану є проведення місцевих виборів на підставі українського закону й Копенгагенської конвенції. Відповідно, при підготовці до цих виборів є певний термін, протягом якого необхідно підготувати – демілітаризувати, забезпечити режим безпеки на непідконтрольних (Києву – ред.) територіях. Достатньо сказати «так» – Україна повинна повернути свою територію, Україна забирає контроль над держкордоном і на демілітаризованій зоні проходять демократичні вибори», – сказав він.

Голова президентського офісу також заявив, що для президента Володимира Зеленського «немає нічого важливішого, ніж припинити цю війну на українських умовах і в інтересах України».

У цьому ж інтерв’ю Андрій Єрмак також запевнив, що народний депутат Микола Тищенко (фракція «Слуга народу») не ввійде в українську делегацію в ТКГ.

«Таке питання навіть не розглядалося… Я думаю, до таких розмов підштовхнула фотографія Тищенка з Кравчуком (головою української делегації в ТКГ, першим президентом сучасної України Леонідом Кравчуком – ред.) під час зустрічі представників ТКГ з групою депутатів», – сказав він.

Тищенко днями заявляв, що ввійшов до ініціативної групи з перезавантаження Тристоронньої контактної групи і що вперше взяв участь у парламентській групі щодо законодавчих змін стосовно Донбасу, і опублікував фото з Леонідом Кравчуком. Після того його колега в парламенті, заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у прямому ефірі Радіо Свобода заявила, що статус чи повноваження Миколи Тищенка не відрізнятимуться від тих, які матимуть інші народні депутати, що входитимуть у цю парламентську групу. «Депутатська група «Шлях додому» була створена для того, щоб мати можливість не через публічні заяви обмінюватися з нашими перемовниками, а сісти і спокійно задати питання та отримати відповідь», – заявила вона. За її словами, цю групу створили задля кращої комунікації між парламентом і ТКГ.

Росія, а за нею й підтримувані і скеровувані нею незаконні збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», що захопили частину Донецької й Луганської областей і визнані в Україні терористичними, наполягають на буквальному прочитанні третьої з так званих мінських домовленостей 2014–2015 років, так званого Мінського комплексу заходів, у якій Україна була вимушена погодитися на те, що повернення їй контролю за кордоном мало б стати останнім пунктом врегулювання, вже після місцевих виборів на нині окупованих територіях. За словами соратників тодішнього президента Петра Порошенка, який був змушений узгодити цей документ, такий нереальний пункт був фактичною гарантією неможливості виконання мінських домовленостей у їхньому нинішньому вигляді і відтак збереження санкційного тиску Заходу на Росію до зміни ситуації в майбутньому.

При цьому перша з трьох мінських домовленостей, так званий Мінський протокол, яка так само чинна, але вимоги якої Росія ігнорує, передбачає «забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і Російської Федерації». Цей пункт досі не виконаний, Росія не бажає обговорювати його.

Нинішня влада президента Володимира Зеленського і його партії «Слуга народу» теж загалом дотримується позиції, що вибори на нині окупованих територіях неможливі без відновлення контролю за кордоном. Зокрема, сам Зеленський заявляв, що відновлення контролю над кордоном є серед неодмінних передумов проведення місцевих виборів на цих територіях.

Чинна нині постанова Верховної Ради України про призначення місцевих виборів не передбачає проведення таких виборів на нині окупованих територіях Донбасу і Криму і визначає відновлення повного контролю України за її державним кордоном як одну з низки передумов для можливості проведення таких виборів у майбутньому. Росія вимагає скасувати ці пункти постанови і через це блокує переговори в ТКГ.