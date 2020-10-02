Без ексклюзивних умов: Кравчук розповіла про роль Тищенка у вирішенні питань щодо Донбасу

Статус чи повноваження Миколи Тищенка не відрізнятимуться від тих, що матимуть інші народні депутати, котрі входитимуть у відповідну парламентську групу. Про це в прямому ефірі Радіо Свобода розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, задля кращої комунікації між парламентом та Мінської ТКГ, у Верховній Раді, було створено спеціальну парламентську групу, що має назву «Шлях додому». На першому засіданні цієї групи був також присутній і Микола Тищенко, проте, каже Кравчук, не лише він.

«Я була на цій зустрічі, після якої пан Тищенко запостив фото з Леонідом Кравчуком. Також на тій зустрічі було близько 30-ти депутатів, котрі в той день змогли приєднатися. Тому розказувати про якісь ексклюзивні умови (для Тищенка-ред.) точно не варто. Мені також цікаво працювати в цій групі. Вона називається «Шлях додому». Це депутатська група була створена для того, щоб мати можливість не через публічні заяви обмінюватися з нашими перемовниками, а сісти і спокійно задати питання та отримати відповідь», – розповіла Євгенія Кравчук в прямому ефірі на Радіо Свобода.

За словами депутатки, Тищенко не матиме стосунку до оновлення Тристоронньої контактної групи, оскільки «перезавантажити Мінськ можуть лише лідери «Норамандського формату».

Щодо того, чи планується розширювати склад групи шляхом долучення до неї народних депутатів, Кравчук зазначили, що у складі української делегації ТКГ і так працює три народних депутата, котрі є головами комітетів, і «додавати ще якихось народних депутатів «аби було», не вважає за корисне.

28 вересня, народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко заявив, що увійшов до ініціативної групи із перезавантаження тристоронньої контактної групи. Про це він сказав на брифінгу в КВЦ Парковий, повідомляло видання НВ.

Того ж дня, на своїй сторінці у фейсбуці, Тищенко написав, що вперше взяв участь у парламентській групі щодо законодавчих змін по Донбасу, і опублікував фото з главою української делегації в ТКГ Леонідом Кравчуком.