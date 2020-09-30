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Народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко заявил, что вошел в новую парламентскую группу, которая будет заниматься вопросами Донбасса. В Трехсторонней контактной группе опровергли, что Тищенко приглашали присоединиться к переговорному процессу. Но сам он поясняет, что будет участвовать в депутатской группе, которая будет работать с ТКГ. Тищенко себя позиционирует как человек, который знает проблемы переселенцев, ведь семья его жены «выехала под обстрелами из Донецка». А что за целый год в Верховной Раде сделал Тищенко для переселенцев? И что говорил про войну на Донбассе?

Здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта

«Сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу. Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции президента. «Нет той стороны». Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача – объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтоб поскорее наступил мир», – такой пост у себя на странице опубликовал народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко.

Замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе, вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что речь точно не идет о работе Тищенко в ТКГ.

«Насколько мне известно, такое не обсуждалось вообще. Кадровые решения о включении в состав делегации на уровне указа принимает только президент, а глава делегации и первые заместители могут привлекать, согласно указу, других представителей, экспертов, советников и т.д. Таких консультаций, по моей информации, не велось», – прокомментировал Резников.

По словам же самого Тищенко, создана парламентская группа, которая «будет участвовать в работе ТКГ, создавать коммуникации в парламенте, а также делать все, чтобы как можно быстрее наступил мир в стране».

Сколько раз за время своего депутатства Николай Тищенко был в зоне ООС, журналистам Радио Свобода он конкретно не ответил.

Народным депутатам на «ноль», если нет на то специального разрешения, сложно улететь

«Планирую вот сейчас. Народным депутатам на «ноль», если нет на то специального разрешения, сложно улететь. Считаю, что любой человек, который хочет понимать, нужен ли стране мир, должен быть на «нуле». Я как человек, как практик, который пришел в политику по велению своего сердца, хочу разобраться собственноручно. Хочу и уже даже попросил президента взять группу депутатов на «ноль» и посмотреть, как там все изнутри», – объяснил Николай Тищенко.

Депутат уверен, что нужно договариваться о мире «с нашими партнерами, с теми, кто готов к переговорам, со всеми, кто видит решение этого конфликта мирным путем».



На вопрос, будет ли эта депутатская группа вести переговоры с главарями группировок «ЛДНР», нардеп коротко ответил: «Лично я – нет». Не объяснив, то ли это не будет входить в его функции, то ли он не считает это правильным.

Я готов договариваться как угодно, лишь бы в Украине наступил мир

«Я готов договариваться как угодно, лишь бы в Украине наступил мир», – отметил Тищенко.

На самом деле, депутат Тищенко действительно очень активизировался в теме Донбасса. Только за последнюю неделю он дважды публиковал на эту тему посты в своем фейсбуке.

«Почему все вдруг вспомнили о переселенцах? Ответ прост. На носу выборы, а значит, пора начинать демонстрировать, как важны эти люди для Украины. Такой себе козырь из рукава с посылом «как мы о вас заботимся, и как вы нам нужны». Вот только по-честному было бы помнить о переселенцах каждый день. А не раз в пятилетку», – написал Николай Тищенко.



А как часто сам народный депутат занимается ВПО? Мы проанализировали его активность за 2020 год и нашли только несколько постов, приуроченных к памятным датам, связанным с войной на Донбассе. К примеру, Иловайской трагедии.



Однако, год назад Тищенко не захотел/не смог ответить Радио Свобода на вопрос, что случилось 29 августа 2014 года.

А вот о переселенцах в социальных сетях депутата не было до этого времени ни слова. Возможно, депутат просто не пишет о Донбассе в Фейсбуке, а на самом деле решает проблемы региона?

На сайте Верховной Рады, где фиксируются законопроекты от народных депутатов, фамилия Тищенко значится в тех же проектах, где и большинство его партии – социальный статус и гарантии участникам АТО, пенсионное обеспечение лиц, уволившихся с военной службы, бесплатное питание детей, родители которых погибли во время защиты независимости и суверенитета Украины, а также особый порядок самоуправления на оккупированных территориях (закон времен Петра Порошенко, обновляемый на регулярной основе). Из этого списка закон, касающийся социального статуса и гарантий участников АТО, – именно его инициатива.

Среди запросов, которые отсылал Николай Тищенко в министерства, темы Донбасса мы не обнаружили. В своей предвыборной программе Николай Тищенко не вспоминал про переселенцев, хотя сейчас говорит, что их больше всего живет именно в Киеве, и район, где он победил на выборах, не исключение.

Что в публичной плоскости заявлял этот депутат о ситуации в регионе? К примеру, политологу Андрею Бузарову в эфире Николай Тищенко говорил, что в 2014-м у него был порыв пойти в АТО и защищать Украину, но на тот момент у него был контракт с проектом «Мастер Шеф», поэтому не получилось этого сделать. Но все гонорары он, уверяет, передавал в 95-ю штурмовую бригаду.



Покинул Тищенко проект в 2017-м году, но служить в АТО уже не пошел.

В интервью 2020 года Тищенко неоднократно заявлял, что многие люди выехали из ОРДЛО «в Украину» – они хотят развиваться в своей родной стране, но здесь они никому не нужны. Депутат уверен, что возвращать оккупированную часть Донбасса силой нельзя. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала «Ходят слухи».

Это настоящая, не гражданская война. Это война за нашу независимость

«В Донецке живут украинцы. Мы не можем заниматься братоубийственной войной. Это настоящая, не гражданская война. Это война за нашу независимость. Мы, украинский народ, отстаиваем свои интересы. Это наши украинские территории...», – рассказал Николай Тищенко.

Чтобы закончить войну, нужно вернуть на место границы Украины, отметил нардеп. Также заявил о необходимости выборов, но не уточнил, где – в ОРДЛО или на подконтрольной территории.

Мы должны жить в добром соседстве

«Мы должны провести демократические выборы, мы должны забрать нашу украинскую границу и мы обязаны воссоединить семьи. Я говорю про Донбасс, про Крым, про все наши украинские территории. Если этого не произойдет, то конфликт будет вечен. Он не выгоден никому. Мы должны жить в добром соседстве», – отметил Тищенко.

В социальных сетях заявление Тищенко о желании заниматься Донбассом сравнили с назначением в свое время на такую должность друга и коллеги Владимира Зеленского Сергея Сивохо.

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