(Друкуємо мовою оригіналу)

Два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, российские гибридные силы осуществляют пропуск людей через свой КПП в Донецкой области. Чтобы гражданам Украины попасть на неподконтрольную территорию, надо подать заявку боевикам и получить подтверждение. А затем – пройти обязательную двухнедельную обсервацию в больнице. Чтобы без проблем проехать в обратном направлении, на свободную территории, волонтеры советуют иметь смартфон с версией андроид не ниже 5.1.1 – или придется проходить обязательную обсервацию.

КПВВ «Новотроицкое» работает каждый день, но оживает лишь по понедельникам и пятницам. Именно в эти дни российские гибридные силы выпускают граждан Украины из Донецка и впускают их туда.

Андрей Боровский, 1-й замначальника отдела пограничной службы КПВВ, рассказал Радио Донбасс.Реалии, что сейчас «Новотроицкое» работает с 7 утра и до 18:30 вечера каждый день.

Людей на неподконтрольные Украине территории пропускают по спискам, которые дает, как говорит Боровский, Трехсторонняя контактная группа.

Почему российские гибридные силы впускают и выпускают людей всего два раза в неделю, пограничник не знает.

И если в понедельник или пятницу едет гражданин, которого нет в этих списках, то нет гарантии, что они его пропустят

«Допустим, что это будет какой-то другой день. Мы человека сможем пропустить, но они, однозначно, вернут. И если в понедельник или пятницу едет гражданин, которого нет в этих списках, то также нет никакой гарантии, что они его пропустят. Скорее всего, они его вернут назад, – объясняет Андрей Боровский.

Также пограничник вспоминает, что было несколько случаев, когда люди, которых не было в списках, ехали в Донецк на похороны, но через КПП «Еленовка» российские гибридные силы их не пропускали.

Как попасть в списки на проезд в Донецк

Надо подать заявку в телеграмм-канал так называемого «Штаба по предупреждению коронавируса» : @ShtabDNR_bot, а также на электронную почту zdorovoedvizhenie@oddr.info. Заявку обещают рассматривать 10 дней.

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«Не проеду без разрешения Пушилина»

Люди, которые приехали с неподконтрольных Украине территорий, ждут проверки. Пограничники осматривают сумки. Рядом с ними спокойно сидит специально обученный пес.

Лилия едет из Енакиево домой, в Торецк. Женщина говорит, что ездит раз в полгода в Енакиево к парализованной матери: заплатить за коммунальные услуги и рассчитаться с сиделками.

У меня мама парализованная там, в Енакиево. И я не могу к ней проехать без разрешения Пушилина

По словам Лилии, нерегулярная работа КПП со стороны неподконтрольных территорий добавила проблем: «У меня мама парализованная там, в Енакиево. И я, получается, не могу к ней проехать без разрешения Пушилина. А разрешения мы ждали три недели. И если бы не волонтерша, которая Христа ради в Донецке пошла и лично отнесла туда (документы – ред.), я бы сидела и еще долго ждала. У матери будет 90 лет. Если будет свидетельство о смерти, то меня здесь (КПВВ «Новотроицкое», подконтрольная Украине территория – ред.) пропустят. А там, сказали, нет, – опять надо разрешение Пушилина».

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Неподалеку от очереди, на лавочке, ждет Алла. Она едет из Донецка домой, в Курахово. Говорит, поехала к дочери еще весной, чтобы понянчить внука. Вот так до осени из-за карантина и нянчила. Алла рассказала нам, что на КПП российских гибридных сил «Еленовка» пришлось подписать бумагу, что не вернется в Донецк, пока длится карантин.

Но Алла уверена, что карантин – это временно.

«Ну а что делать, если там написано все и надо писать, как написано. Но это же временные меры. Переживем этот коронавирус, и будем так же ездить. Надеемся, что приедем», – говорит женщина.

А пока Алла «застряла» на КПВВ по дороге домой: ее смартфон не поддерживает приложение для контроля за самоизоляцией «Дій вдома».

«Вот это же проблема: приложение у меня не установили, потому что старый телефон. Я жду, сейчас муж привезет новый телефон, мне установят, и буду дальше ехать. Надеюсь, я попаду домой», – вымученно смеется женщина.

В такую же ситуацию попала и женщина уважительного возраста. Она сидит в уголке на лавочке, ждет, когда родственники привезут смартфон, и тихо плачет.

И жить не хочу. Все уходят – а я сижу

«Да ничего уже больше не хочу. И жить не хочу. Все уходят – а я сижу. Восемьдесят с лишним лет – а я сижу. Потому что телефон не такой. Не могу теперь пойти домой, поехать», – плачет пожилая женщина.

Телефонный вопрос

Люди, которые въезжают с неподконтрольных украинским властям территорий, обязаны устанавливать на смартфон приложение «Дій вдома». Если раньше приложение устанавливали долго из-за проблем с мобильным интернетом, то теперь на «Новотроицком» есть бесплатный беспроводной интернет.

Есть альтернативное решение. Это – обсервация

«Устанавливается приложение, человек указывает там адрес, где будет проходить самоизоляцию. Если по какой-нибудь причине, например, у человека вообще нет мобильного телефона, или еще есть кнопочный телефон или какого-то старого образца, – есть альтернативное решение. Это – обсервация. Таких людей мы собираем вместе и потом в сопровождении сотрудников Национальной полиции и в сопровождении врача они следуют к месту проведения обсервации. Здесь недалеко – есть такой населенный пункт Острое», – рассказывает Андрей Боровский и уточняет: в больнице необязательно сидеть две недели. Можно сдать тест, и, если коронавирус не подтвердился, ехать домой.

На «Новотроицком» приложение «Дій вдома» помогают устанавливать волонтеры. Они же приносят людям новые смартфоны от родственников.

Сергей Веденин, сотрудник гуманитарной миссии «Пролиска», рассказал, что наличие смартфона еще не означает, что вы без проблем пересечете КПВВ.

В среднем на один телефон времени уходит – час

«У многих людей даже есть смартфоны, но стоит версия андроид 4.1.1. Но, к сожалению, это старая версия андроид. Здесь необходима минимальная версия 5.1.1. Также есть многие телефоны, которые, хоть и поддерживают андроид 5.1.1, но они, в силу своего «возраста», перегружены. И поэтому приходится помогать: сбрасывать до заводских настроек, после чего устанавливать все заново. В среднем получается, что на один телефон времени уходит (минимально) – это час».

Они останутся или в нейтральной зоне, пока не решится эта ситуация, или же они вынуждены ехать на обсервацию

А чем рискует гражданин Украины, давая расписку о невозвращении в Донецк до конца карантина? Вот что отвечает Сергей Веденин: «Когда человек приезжает сюда, на «Новотроицкое», то он с кнопочным телефоном обязан будет ехать на обсервацию. И некоторые люди хотят вернуться обратно на неподконтрольную территорию, но из-за этой расписки они не имеют этой возможности. Они останутся или в нейтральной зоне, пока не решится эта ситуация, или же они вынуждены ехать на обсервацию».

Если у вас на КПВВ возникли вопросы, волонтеры советуют обращаться к ним или звонить на «горячие линии», которые указаны на информационных стендах.

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