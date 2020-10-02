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02 жовтня 2020, Київ 14:43
Політика

Пожежі на Донбасі, відставка Фокіна і майбутнє «Мінська» | Свобода Live

Початок ефіру о 14:00

  • Масштабні пожежі на Донбасі: загиблі люди, зруйновані будинки, тисячі гектарів згорілого лісу. Які справжні причини і наслідки трагедії?
  • Відставка Фокіна: президент України Володимир Зеленський звільнив Вітольда Фокіна, який «не бачить війни між Україною і Росією», від переговорів у ТКГ. Але навіщо він його призначав? І чи справді питаннями Донбасу тепер опікуватиметься народний депутат і ресторатор Микола Тищенко?
  • Майбутнє мінського процесу: як надалі домовлятимуться Україна і Росія?

    Учасники програми:

    Сергій Гармаш, представник ОРДО в українській делегації ТКГ;

    Євгенія Кравчук, народний депутат України («Слуга народу»);

    Олексій Гончаренко, народний депутат України («Європейська солідарність»);

    Роман Цимбалюк, кореспондент агенції УНІАН у Москві;

    Олег Саакян, політолог;

    Олена Ніжельська, депутатка Сєвєродонецької міської ради 7-го скликання.

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