- Масштабні пожежі на Донбасі: загиблі люди, зруйновані будинки, тисячі гектарів згорілого лісу. Які справжні причини і наслідки трагедії?
- Відставка Фокіна: президент України Володимир Зеленський звільнив Вітольда Фокіна, який «не бачить війни між Україною і Росією», від переговорів у ТКГ. Але навіщо він його призначав? І чи справді питаннями Донбасу тепер опікуватиметься народний депутат і ресторатор Микола Тищенко?
- Майбутнє мінського процесу: як надалі домовлятимуться Україна і Росія?
Учасники програми:
Сергій Гармаш, представник ОРДО в українській делегації ТКГ;
Євгенія Кравчук, народний депутат України («Слуга народу»);
Олексій Гончаренко, народний депутат України («Європейська солідарність»);
Роман Цимбалюк, кореспондент агенції УНІАН у Москві;
Олег Саакян, політолог;
Олена Ніжельська, депутатка Сєвєродонецької міської ради 7-го скликання.
Пожежі на Донбасі, відставка Фокіна і майбутнє «Мінська» | Свобода Live
Початок ефіру о 14:00
FACEBOOK КОМЕНТАРІ