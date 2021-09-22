Байден і Макрон погодилися зустрітися після укладення угоди, яка викликала протест Франції

Президент США Джо Байден і його французький колега Емманюель Макрон зустрінуться наступного місяця, а посол Франції повернеться до Вашингтона наступного тижня. Про це два лідери домовилися 22 вересня під час телефонного дзвінка з метою подолання напруженості, яка виникла після того, як США оголосили про безпековий пакт з Австралією та Великою Британією.

Байден і Макрон «погодилися, що ситуація виграє від відкритих консультацій між союзниками з питань, що мають стратегічний інтерес для Франції та наших європейських партнерів», заявили в Білому домі.

Минулого тижня Франція оголосила про негайне відкликання своїх послів у Сполучених Штатах та Австралії після того, як Канберра уклала угоду з США та Великою Британією про атомні підводні човни, що зірвала французький контракт про субмарини зі звичайними двигунами.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив 17 вересня, що цей крок «виправданий винятковою серйозністю заяв», зроблених Австралією та США напередодні.

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У своїй заяві Ле Дріан назвав «неприйнятною поведінкою» скасування Австралією великого контракту на покупку французьких звичайних підводних човнів на користь атомних підводних човнів, побудованих за американською технологією.

За словами Ле Дріана, посли були відкликані для консультацій на прохання президента Еммануеля Макрона. Макрон публічно не коментував це питання.

Президент США Джо Байден оголосив про рішення підтримати угоду про підводні човни в рамках стратегічного Індо-Тихоокеанського союзу з Австралією та Великобританією.