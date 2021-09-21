Угода між США та Австралією щодо субмарин: дипломати Євросоюзу підтримали Францію

Міністри закордонних справ Європейського Союзу висловили солідарність із Францією на тлі відмови Австралії від купівлі французьких дизель-електриних підводних човнів на користь атомних човнів виробництва Сполучених Штатів та Великої Британії.

Це рішення «суперечить закликам до більшої співпраці з Євросоюзом у Індо-Тихоокеанському регіонів», заявив Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель журналістам 20 вересня.

Про це він сказав після зустрічі міністрів Євросоюзу на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан раніше заявив, що скасував зустріч зі своїм австралійським колегою на тлі, як він це назвав «кризи довіри» через втрату контракту на 40 мільярдів доларів.

Ле Дріан наразі не має запланованої зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкен, але «може зустрітися з ним у кулуарах».

За визначенням голови французької дипломатії, Париж був заскочений зненацька угодою щодо підводних човнів.

«Ми союзники, ми ведемо переговори та не приховуємо різноманітні продумані стратегії. Ось чому існує криза в довірі», – сказав він.

Ле Дріан закликав Сполучені Штати «не залишати європейців позаду» в своїй стратегії.

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Австралія відмовилася від угоди з французькою Naval Group про будівництво флотилії звичайних підводних човнів, оголосивши в четвер про план побудувати щонайменше вісім атомних підводних човнів з використанням американських і британських технологій в рамках тристороннього партнерства в ділянці безпеки.

Вашингтон, Лондон та Канберра заявляють, що угода є виконанням їхніх зобов’язань у Індо-Тихоокеанському регіоні, і наполягають, що дипломатична криза не вплине на довгострокові відносини з Францією.