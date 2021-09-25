Двох канадців, затриманих у Китаї, звільнили після угоди між прокурорами США та топмереджеркою Huawei

Двох громадян Канади, затриманих у Китаї за звинуваченнями у шпигунстві, звільнили, вони повертаються батьківщину – про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на пресконференції в Торонто 24 вересня.

За його словами, колишній дипломат Майкл Ковріг та підприємець Майкл Спевор «залишили повітряний простір Китаю та наразі прямують додому».

Про це Трюдо повідомив через кілька годин після того, як топменеджерка китайського телекомунікаційного гіганта Huawei уклала угоду з прокуратурою США, поклавши край майже трирічній юридичній та політичній боротьбу, в якій брали участь не тільки США та Китай, а й Канада.

Читайте також: Чи справді Росія та Китай – стратегічні партнери в економіці?

Коврига і Спевора заарештували в Китаї в грудні 2018 року, незабаром після того, як фінансова директорка Huawei і дочка засновника компанії Мен Ваньчжоу була затримана в міжнародному аеропорту Ванкувера. Ордер на її арешт видали Сполучені Штати з вимогою її екстрадиції з Канади.

Канада та Сполучені Штати назвали дії Китаю «заручницькою дипломатією», тоді як Пекін звинуватив обидві країни у змові проти Huawei та використанні екстериторіальних санкцій США проти Мен.

У серпні китайський суд засудив Спевора до 11 років позбавлення волі за шпигунство. Колишнього канадського дипломата Ковріга, який на момент арешту був старшим радником Міжнародної кризової групи, теж звинувачували в шпигунстві. Він мав отримав вирок невдовзі після короткого судового розгляду, який відбувся раніше цього року.

Читайте також: Опитування: європейці кажуть, що США та ЄС у стані Холодної війни з Китаєм і Росією

Напередодні фінансова директорка китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу уклала угоду з американськими прокурорами у справі про банківське шахрайство. Ця справа є джерелом конфліктів між Вашингтоном та Пекіном, після укладення угоди Мен Ваньчжоу зможе залишити Канаду, де за запитом США впродовж понад двох років було обмежене її пересування.