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Фінансова директорка Huawei та прокурори США уклали угоду в справі про шахрайство

Мен Ваньчжоу під час перебування в Канаді, 2021 рік

Фінансова директорка китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу уклала угоду з американськими прокурорами у справі про банківське шахрайство. Ця справа є джерелом конфліктів між Вашингтоном та Пекіном, після укладення угоди Мен Ваньчжоу зможе залишити Канаду, де за запитом США впродовж понад двох років було обмежене її пересування.

Прокурори у залі суду в Брукліні 24 вересня оголосили про «відтермінування судового розгляду» до грудня 2022 року. Угода скасовує вимогу США про екстрадицію.

Сполучені Штати домагалися видачі Мен, вона була затримана владою Канади за ордером США у грудні 2018 року.

Американські чиновники звинуватили Мен у імовірному банківському шахрайстві у зв’язку з порушенням режиму санкцій проти Ірану.

Існують припущення, що зміна становища Мен Ваньчжоу може відкрити шлях до звільнення двох канадців, бізнесмена Майкла Спевора та ексдипломата Майкла Ковріга, заарештованих у Китаї невдовзі після затримання Мен.

У серпні Спевор був засуджений китайським судом до 11 років позбавлення волі за шпигунство.

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