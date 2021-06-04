Байден розширив перелік китайських компаній, у які заборонено інвестувати

Президент США Джо Байден розширив перелік китайських компаній, у яких інвесторам зі США заборонено мати частки, через те, що вони, як вважають, пов’язані з обороною чи розвідкою Китаю.

В указі Байдена, підписаному 3 червня, перелічені 59 таких фірм.

Цей список замінює попередній, що його видав у листопаді 2020 року тодішній президент Дональд Трамп. Деякі з перелічених тоді з нинішнього списку зникли, але туди додані інші, зокрема дочірні компанії тих фірм, що вже були в переліку. Таким чином, він розширився до нинішньої кількості в 59 компаній, головно з галузей телекомунікацій, будівництва і високих технологій.

Новий указ набуде чинності 2 серпня, і список надалі буде регулярно оновлюватися, повідомили в Білому домі.

Компанії, що є в переліку, беруть участь у розвитку китайських технологій стеження за людьми, які використовуються для «полегшення здійснення репресій чи серйозних порушень прав людини», а це підриває безпеку і демократичні цінності Сполучених Штатів і їхніх союзників, заявили в Білому домі.

«Я з’ясував, що використання китайських технологій стеження поза межами (Китаю) і розвиток або використання китайських технологій стеження для полегшення здійснення репресій чи серйозних порушень прав людини становить незвичні і надзвичайні загрози», – заявив Байден у листі до спікерки Палати представників Нансі Пелосі.

Серед фірм, які були в первісному переліку і залишилися в новому, – такі, як Корпорація авіаційної промисловості Китаю «Aviation Industry Corporation of China, AVIC), Група мобільних комунікацій Китаю (China Mobile Communications Group), Китайська національна компанія офшорного нафтовидобування (China National Offshore Oil Corporation, CNOOC), «Хуавей» (Huawei Technologies) і Міжнародна корпорація виробництва напівпровідників (Semiconductor Manufacturing International Corporation, SMIC).

Але деякі з компаній, які були в першому переліку, відсутні в другому. Це, зокрема, Корпорація будівництва комерційних літаків Китаю «Commercial Aircraft Corporation of China, COMAC), яка стоїть на чолі намагань Китаю змагатися з компаніями «Боїнг» чи «Ербас», дві компанії, які оскаржили заборону в судах, а також виробник мобільних телефонів і інших побутових виробів «Сяомі» (Xiaomi). Остання компанія була серед тих компаній, які Трамп пов’язував із військовими Китаю, але минулого тижня суд наказав вилучити її зі списку.

Напередодні оприлюднення цього указу Пекін вкотре повторив, що розгніваний через список часів Трампа, і пообіцяв захищати права китайських компаній, назвавши обмеження США «політично мотивованими» і такими, що «ігнорують факти й реальну ситуацію» стосовно дотичних фірм.

Заборона «грубо підриває нормальні ринкові правила і порядок» і «завдає шкоди… інтересам глобальних інвесторів, включно з інвесторами зі США», заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь.