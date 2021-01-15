США внесли до «чорного списку» дев’ять китайських компаній

США розширили перелік компаній із Китаю, в які заборонено інвестувати американським громадянам і організаціям. Адміністрація Дональда Трампа внесла до списку санкцій Xiaomi, Advanced Micro-Fabrication Equipment і ще сім китайських компаній, повідомляє The Wall Street Journal.

Xiaomi, заснована в 2010 році, обіймає третє місце в світі та Китаї за обсягом виробництва смартфонів. З 2018 року її цінні папери торгуються на біржах. У аналітиків виникали підозри, що хмарна служба Xiaomi відправляє деякі особисті дані на сервери компанії. У квітні 2020 року Forbes повідомляв, що Xiaomi ретельно відстежує використання своїх браузерів і при цьому не використовує безпечне шифрування. Компанія у відповідь заявляла, що збирання даних використовується лише для внутрішнього аналізу.

США запроваджують нові заходи на виконання президентського указу від листопада 2020 року. Документ забороняє американським підприємцям володіти акціями китайських компаній, які, на думку Вашингтона, пов’язані з армією і спецслужбами КНР. У грудні «чорний список» поповнили понад 30 компаній з Китаю. У інвесторів є рік, щоб позбутися активів у цих структурах.

У грудні міністерство торгівлі США внесло 58 китайських і 45 російських підприємств до списку структур, яким через їх імовірну причетність до оборонного сектора заборонений вільний продаж американських технологій.