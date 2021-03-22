У Китаї почався суд над другим канадцем, звинуваченим у шпигунстві

У Китаї почався суд над уже другим за останні дні громадянином Канади, звинуваченим у шпигунстві. Це колишній дипломат Майкл Ковріґ.

На процес у Пекіні прибули дипломати з Канади й інших західних країн, але їх не впустили – суд відбувається за зачиненими дверима.

Як заявив під будівлею суду заступник голови посольства Канади Джим Нікел, своїх представників на процес направили 26 країн на знак підтримки.

19 березня в Китаї завершився процес над іншим громадянином Канади, підприємцем Майклом Справором, за таким самим звинуваченням. Той процес теж відбувся за зачиненими дверима.

Обох затримали понад два роки тому, в грудні 2018-го. Китай заявляє, що процеси над ними закриті «з міркувань національної безпеки», і подробиці їхніх справ майже не відомі.

Канада вважає їхнє затримання безпідставним і критикує непрозорість процесів над ними, 19 березня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що суди над двома канадцями відбуваються непрозоро і в таємниці, без доступу канадських консульських працівників, і така відсутність прозорості неприйнятна.

Ковріґ на час затримання був чільним радником Міжнародної кризової організації, яка теж називає його затримання безпідставним і несправедливим.

Процеси над двома канадцями широко вважають політичною помстою Китаю за затримання в Канаді головного бухгалтера китайської технологічної компанії «Хуавей». Мен Ваньчжоу був затриманий на початку грудня 2018 року за ордером на арешт, виданим США, де його звинувачують в порушеннях американських санкцій щодо Ірану. Нині він перебуває під домашнім арештом в очікуванні на суди щодо його екстрадиції до США.

Пекін заперечує зв’язок судів над канадцями з цією справою.