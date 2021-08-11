У Китаї канадського бізнесмена засудили до 11 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві

У Китаї 11 серпня канадського бізнесмена Майкла Спевора засудили до 11 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві.

Спевора заарештували у грудні 2018 року, приблизно тоді ж під варту взяли ще одного канадця – Майкла Ковріґа. Як очікується, у справі Ковріґа незабаром має відбутися слухання щодо його екстрадиції до Канади.

У вироку Спевора суд проміжної інстанції також визначив, що його мають депортувати. Однак посол Канади у Китаї Домінік Бартон зазначив, що, як він зрозумів, депортують Спевора тільки після відбуття покарання.

Процеси над двома канадцями вважають політичною помстою Китаю за затримання в Канаді фінансового директора технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу. Мен Ваньчжоу, була затримана на початку грудня 2018 року за ордером на арешт, виданим США, де її звинувачують в порушеннях американських санкцій щодо Ірану.

Пекін заперечує зв’язок судів над канадцями з цією справою.