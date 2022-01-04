Автовиробник Tesla зазнав критики після відкриття шоуруму в Сіньцзяні

Американський виробник електромобілів Tesla зазнав критики в Сполучених Штатах після відкриття шоуруму в китайському регіоні Сіньцзян, де представників влади звинувачують у порушенні прав корінних, переважно мусульманських, тюркомовних етнічних груп.

Tesla, очолювана мільярдером Ілоном Маском, напередодні Нового року оголосила про відкриття шоуруму в столиці Сіньцзяну, місті Урумчі. Це сталося через тиждень після того, як президент США Джо Байден підписав закон, який вимагає доводити, що товари, імпортовані із Сіньцзяну, не були виготовлені з використанням примусової праці.

Сенатор-республіканець США Марко Рубіо написав у твітері про рішення компанії Tesla 3 січня: «Безнаціональні корпорації допомагають Комуністичній партії Китаю приховувати геноцид і рабську працю в регіоні».

Рада з американо-ісламських відносин закликала Tesla закрити шоурум і «припинити те, що означає економічну підтримку геноциду».

Скотт Пол, президент Альянсу американської виробничої індустрії, сказав Bloomberg, що «будь-яка компанія, яка веде бізнес у Сіньцзяні, є причетною до культурного геноциду, який там відбувається».

Tesla ще не прокоментувала цих звинувачень.

Інші іноземні автовиробники, включно з Volkswagen, General Motors і Nissan Motor, мають шоуруми в Сіньцзяні, якими керують їхні китайські партнери по спільних підприємствах. Volkswagen також має завод в Урумчі.

Сполучені Штати, деякі інші західні країни та правозахисні організації звинувачують Китай у політиці геноциду проти уйгурів та інших переважно мусульманських груп у Сіньцзяні – зокрема, через затримання, використання примусової праці, контроль населення та боротьбу з релігійними переконаннями і культурами меншин.

Пекін заперечує ці звинувачення, заявляючи, що організовує «табори перевиховання» для боротьби з ісламістським екстремізмом у багатому на ресурси північно-західному регіоні.