Лідер Китаю Сі Цзінпін «розуміє» вимогу Росії щодо нерозширення НАТО – Кремль

Лідери Росії та Китаю Володимир Путін та Сі Цзіньпін провели відеодзвінок 15 грудня, демонструючи свою єдність перед критикою Заходу.

Як заявили в Кремлі, Путін заявив під час дзвінка, що дві країни сформували «нову модель співпраці», яка передбачає, зокрема, «готовність перетворити спільний кордон на пояс сталого миру та добросусідства».

«Я вважаю ці відносини справжньою моделлю міждержавного співробітництва в 21 столітті», – сказав Путін.

За заявою Кремля, Путін, який вимагав гарантій того, що НАТО не буде розширюватися на Україну і не розгортатиме там війська та зброю, сказав Сі, що переговори з НАТО і Сполученими Штатами необхідні для отримання юридично підтверджених гарантій безпеки.

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Сі у відповідь нібито заявив, що «розуміє занепокоєння Росії і повністю підтримує її ініціативу щодо отримання цих гарантій безпеки для Росії».

За даними китайських державних медіа, Сі у свою чергу поскаржився Путіну на втручання «певних міжнародних сил» у внутрішні справи Китаю та Росії під виглядом захисту демократії.

Лідер Комуністичної партії Китаю також сказав Путіну, що Пекін і Москва повинні докладати більше спільних зусиль для захисту інтересів безпеки один одного.

Путін також підтвердив, що візьме участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні. За його заявою, і він, і Сі виступають проти «будь-яких спроб політизувати спорт і олімпійський рух».

Через викриття використання державної допінгової програми Росії на зимовій Олімпіаді 2014 року в Сочі російським чиновникам, у тому числі Путіну, заборонено відвідувати міжнародні змагання, якщо їх не запросить керівництво країни, що приймає захід. Сі запросив Путіна на Олімпійські ігри.

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«У лютому ми нарешті зможемо зустрітися особисто в Пекіні», – сказав Путін, назвавши Сі своїм «любим другом».

Китай потрапив під критику США та Європи за порушення прав людини в регіоні Сіньцзян і придушення політичних свобод у Гонконзі, а також посилення військової активності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Росія також наражалася на критику західних країн через утиски політичної опозиції та вільні медіа, а останнім часом — через занепокоєння, що десятки тисяч її військових біля кордонів Україною є прелюдією до масштабного вторгнення. І Китай, і Росія відкидають звинувачення Заходу.

Путін вважає необхідними переговори Росії зі США щодо гарантій нерозширення Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на схід.

Союзники НАТО прямо не відкидали можливості обговорювати гарантії, яких вимагає Путін, однак і генеральний секретар НАТО, і інші високопоставлені представники Заходу неодноразово повторили, що Росія не має права вето щодо розширення альянсу.