Вірменія та Туреччина призначать спеціальних представників у спробі налагодити стосунки

Туреччина та Вірменія заявили, що призначать спеціальних представників одна для одної, що може стати спробою налагодити напружені протягом десятиліть стосунки. Про це повідомляють азербайджанська та вірменська служби Радіо Свобода.

Як заявив 14 грудня речник міністерства закордонних справ Вірменії Ваан Унанян, його країна готова до процесу нормалізації відносин із Анкарою «без попередніх умов».

Унанян підтвердив, що Єреван призначить свого представника для налагоження відносин із сусідньою країною, за день після того, як схожу заяву зробив голова турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.

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«Ми пропорційно висунемо кандидатури спеціальних представників у Вірменії для нормалізації (стосунків – ред.). Ми також запустимо чартерні рейси між Єреваном і Стамбулом у майбутньому», – сказав Чавушоглу, виступаючи перед турецькими законодавцями.

Єреван та Анкара ніколи не мали формальних дипломатичних зв’язків. Туреччина – ключовий регіональний союзник тюркомовного Азербайджану – тримала кордон із Вірменією закритим із 1990-х. це сталося після вірменсько-азербайджанського конфлікту, внаслідок якого Нагорний Карабах та прилеглі до нього райони, населені етнічними вірменами, тимчасово опинилися під контролем Єревану.

Ці території повернулися під контроль Баку після протистояння у 2020 році та мирної угоди, укладеної за посередництва Росії.

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У 2009 році Вірменія і Туреччина підписали угоду про нормалізацію відносин і відновлення зв’язків, які б призвели до відкриття спільного кордону, але вона не була ратифікована.

Їхні стосунки лишаються напруженими також через масове вбивство і депортацію вірмен турками-османами у часи Першої світової війни. Вірменія наполягає, що масові вбивства є геноцидом, що Туреччина категорично відкидає.