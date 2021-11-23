Путін проведе тристоронню зустріч із лідерами Вірменії та Азербайджану

Президент Росії Володимир Путін цього тижня прийме премʼєр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільгама Алієва, повідомили в Кремлі 23 листопада.

Тристороння зустріч відбудеться на російському чорноморському курорті Сочі 26 листопада, йдеться у повідомленні Кремля. Також у Москві додали, що переговори організовані з ініціативи Путіна.

Ситуація вздовж кордону Вірменії та Азербайджану залишається напруженою після війни навколо Нагірного Карабаху у вересні-листопаді 2020 року, під час якої загинули щонайменше шість з половиною тисяч людей.

Конфлікт завершився припиненням вогню за посередництва Росії. Азербайджан відновив втрачений контроль над частиною Нагірного Карабаху, а також прилеглими територіями, окупованими вірменами. У рамках угоди про перемирʼя в цьому районі було розгорнуто близько 2000 російських військових.

У Кремлі заявили, що переговори в Сочі «приурочені» до річниці припинення вогню, підписаного в листопаді минулого року. У Кремлі зазначили, що лідери обговорять «визначення подальших кроків для зміцнення стабільності та встановлення миру в регіоні».