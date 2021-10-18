Суд ООН: Азербайджан висунув Вірменії зустрічні звинувачення в «етнічних чистках»

Заступник міністра закордонних справ Азербайджану Ельнур Маммадов звинуватив Вірменію в «етнічних чистках» і в тому, що вона продовжує розміщувати міни на своїй території навіть після припинення вогню у війні за спірний регіон наприкінці минулого року.

Про це він заявив 18 жовтня на слуханнях у Міжнародному суді юстиції ООН у Гаазі в рамках другої справи, пов’язаної з конфліктом за Нагірний Карабах.

«Кампанія з етнічних чисток та підбурювань до насильства проти азербайджанців триває», – заявив Маммадов у суді.

Мамедов назвав розміщення мін, яке нібито триває, «просто продовженням багаторічної операції Вірменії з етнічної чистки та спробою очистити ці території від азербайджанців».

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Представник Вірменії Єгіше Кіракосян відкинув претензії азербайджанців як «сфабриковані та оборонні».

За його словами, на початку 1990-х років сам Азербайджан розмістив сотні тисяч мін у зоні конфлікту.

Кіракосян назвав позов Азербайджану «вправлянням у хибних урівняннях».

«(Це – ред.) тактика, розроблена для створення інформаційного туману, аби скласти враження, що Азербайджан є справжньою жертвою», – прокоментував представник Єревану.

Він додав, що Вірменія вже передала Баку дві карти мінних полів і готова надати ще.

Маммадов заявив, що міни, закладені вірменськими силами під час війни та після неї, вбили або поранили щонайменше 106 азербайджанців, у тому числі 65 цивільних, вже після того, як конфлікт був припинений мирною угодою за посередництва Росії.

«Не існує вагомих військових чи інших причин, щоб Вірменія продовжувала атакувати та тероризувати азербайджанців у такий спосіб», – сказав він суду.

Кіракосян назвав твердження, що вірменські військові продовжують розміщувати міни, безпідставними.

Вірменія 14 жовтня висунула Азербайджану звинувачення в серйозних порушеннях прав людини у Міжнародному суді ООН в Гаазі. Єреван просив суд запровадити термінові тимчасові заходи, щоб запобігти порушенню Азербайджаном міжнародної конвенції про запобігання етнічній дискримінації.

Справа випливає з минулорічної війни за спірний регіон Нагірного Карабаху, в результаті якої загинуло понад 6 600 людей.

Справи обох держав, які стверджують про порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, ймовірно, триватимуть роками, перш ніж суд ухвалить рішення.

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Відносини між Азербайджаном і Вірменією продовжують лишатися напруженими після минулорічної війни між ними за Нагірний Карабах, що його, разом із довколишніми частинами території Азербайджану, сили місцевих вірмен утримували ще з початку 1990-х років.

Унаслідок шеститижневої війни, в якій загинули з обох сторін близько 6 тисяч людей і яка завершилася перемир’ям, влаштованим за посередництва Росії, більша частина раніше не підконтрольних Баку територій була визволена і повернулася під повну владу Азербайджану, місцевим вірменам наразі лишилася тільки частина первісної території Нагірного Карабаху.