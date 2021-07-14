Азербайджан і Вірменія заявляють про втрати через стрілянину в районі Єрасха

Один азербайджанський військовий поранений, один вірменський – загинув внаслідок перестрілки вздовж кордону, повідомляють азербайджанська та вірменська сторони.

Міністерство оборони Вірменії стверджує, що сутичка відбулася вранці 14 липня, стверджуючи, що азербайджанські війська «спровокували» вірмен, намагаючись просунутися вірменською територією в районі Єрасха на кордоні між Вірменією та азербайджанським ексклавом Республіка Нахичевань, що лежить між Вірменією та Іраном.

Своєю чергою, міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірменські збройні сили відкрили вогонь зі зброї різного калібру по азербайджанських позиціях в районі Садарак Нахичеваню.

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«Азербайджанська сторона також зазнала втрат», – заявили в міністерстві, повідомивши про щонамейнше одного пораненого.

Оборонне відомство заявило, що ситуація в районі зараз «стабільна» і контролюється азербайджанськими військами.

Тривала напруженість між двома країнами Південного Кавказу загострилася після минулорічної війни за Нагірний Карабах, який на міжнародному рівні визнаний частиною Азербайджану, але контролювався етнічними вірменами з початку 1990-х.

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У 2020 році шість тижнів тривало протистояння між Вірменією та Азербайджаном, внаслідок якого Баку встановив свою владу у Нагірному Карабасі. Загинули принаймні 6900 людей.

Бойові дії завершилися листопадовим перемир’ям, в результаті якого Вірменія віддала частину території, яку етнічні вірмени контролювали протягом десятиліть, зокрема, й Кадбачар.