Туреччина відкриє консульство в місті Шуша, відбитому Азербайджаном у Вірменії – Ердоган

Туреччина планує відкрити генеральне консульство в місті Шуша – про це під час візиту до міста заявив президент країни Реджеп Ердоган, повідомляють місцеві служби Радіо Свобода.

За словами Ердогана, дипломатичне представництво в Нагірному Карабаху, контроль над яким повернув собі Азербайджан, допоможе посилити «турецьку присутність у регіоні».

Ердоган під час візиту до Азербайджану відвідав регіон Нагірного Карабаху. Напередодні він прибув до столиці країни Баку. У Шуші турецька та азербайджанська сторони підписали низку документів про співпрацю.

Президент Туреччини також заявив, що Анкара готова працювати над нормалізацією відносин із Вірменією. Він закликав Єреван до співпраці в рамках «платформи шести», яка ставить за мету «відновлення» Карабаху.

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За словами політика, Азербайджан відновлює інфраструктуру в регіоні, і Туреччина планує підтримати його в цьому.

Міністерство закордонних справ Вірменії, зі свого боку, засудило поїздку Ердогана до Нагірного Карабаху, назвавши її «відвертою провокацією проти миру та безпеки в регіоні». Єреван звинуватив азербайджанську сторону в руйнуванні вірменських пам’яток, зокрема, Кафедрального собору Казанчецоц та меморіалу жертв геноциду вірмен.

«Ці провокативні дії очевидно викривають неправдиву та оманливу сутність заяв, які лунають від офіційних Анкари та Баку щодо їхніх намірів нормалізувати відносини з Вірменією та вірменським народом», – заявили в дипломатичному відомстві.

Захоплення Азербайджаном міста Шуша в листопаді 2020 року стало ключовим моментом війни за Нагірний Карабах. Після цього між Баку та Єреваном за посередництва Росії було укладене перемир’я, яке призвело до завершення боїв.

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Азербайджан повернув усі втрачені на початку 90-х років райони по периметру Нагірного Карабаху, а також частину території власне Нагірного Карабаху з містом Шуша. Вірменії гарантується створення транспортного коридору до населеної вірменами частини Нагірного Карабаху, а Азербайджану – до ексклаву Нахічевань, розташованого між Вірменією та Туреччиною.

Туреччина надавала Азербайджану дипломатичну та військову підтримку під час загострення конфлікту.