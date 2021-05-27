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27 травня 2021, Київ 10:32
Новини | Міжнародні

Азербайджан захопив 6 вірменських військових внаслідок останнього прикордонного інциденту

Напруженість на кордоні між Азербайджаном та Вірменією зростає

Азербайджанські війська захопили шістьох вірменських військовослужбовців на фоні зростаючої напруженості на кордоні між двома південно-кавказькими сусідами після минулорічної війни за Нагірний Карабах.

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірменські солдати були захоплені в азербайджанському районі Калбаджар 27 травня, коли вони мінували дорогу, що веде до позицій азербайджанської армії на кордоні.

Однак Міністерство оборони Вірменії стверджувало, що солдатів було захоплено під час виконання інженерних робіт у прикордонному районі вірменської провінції Гегаркунік. «Вживаються необхідні заходи для повернення полонених військовослужбовців», – додали в міністерстві.

Раніше цього тижня Єреван і Баку звинуватили один одного в перестрілках на кордоні, які, за як заявила Вірменія, забрали життя одного з її військових.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян 13 травня звинуватив азербайджанських військових у переході держкордону в Сюнікській області на півдні країни.

Азербайджан заперечує звинувачення і стверджує, що його війська лише захищають свої кордони та відновлюють територіальну цілісність у місцях, де кордон із Вірменією не був делімітований.

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