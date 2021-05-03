Вірменія йде до дострокових виборів: парламент, як і домовилися, не обрав прем’єра

У Вірменії зробили черговий крок до проведення позачергових парламентських виборів, про що недавній прем’єр-міністр Нікол Пашинян домовився з провідними опозиційними силами.

За цією домовленістю, парламент Вірменії свідомо не призначив Пашиняна, який нині виконує обов’язки прем’єра, головою уряду.

При цьому зі 132 депутатів парламенту за призначення Пашиняна проголосував один, проти були троє, 75 утрималися. Решта або не голосували, або й не були присутні в залі засідань.

Після другого провалу голосування за призначення голови уряду, який має бути влаштований наступними днями, Конституція Вірменії передбачає розпуск парламенту і призначення позачергових виборів.

Про таке застосування конституційного механізму спричинення позачергових виборів Пашинян раніше домовився і з фракцією своєї партії «Мій крок», нині владної, і з головними опозиційними силами, які теж згодні на позачергові вибори.

Задля цього він 25 квітня оголосив, що подає в відставку, хоча продовжить виконувати обов’язки прем’єра в повному обсязі до призначення нового уряду новим складом парламенту.

Відтак його фракція має двічі висунути його ж кандидатуру на посаду прем’єра, опозиція ж пообіцяла, що до виборів не буде висувати своїх кандидатур. Усі сили в парламенті домовилися провалити ці два голосування за призначення Пашиняна.

За його планом, із яким згодна опозиція, позачергові вибори мали б відбутися 20 червня.

Як заявляв Пашинян раніше, всі провідні політичні сили визнали, що дострокові вибори є «найкращим виходом» із нинішньої політичної кризи в Вірменії.

Вірменська опозиція наполягала на відставці Пашиняна після поразки, якої минулого року зазнали вірменські сили в боях проти Азербайджану за сепаратистський азербайджанський регіон Нагірний Карабах.

Тоді 44 дні боїв завершилися в листопаді 2020 року угодою про припинення вогню, укладеною за посередництва Росії. За угодою, значна частина територій, тривалий час контрольованих вірменськими силами, повернулася під контроль Баку.

Супротивники Пашиняна звинувачують його в цій поразці; він відповідає, що не мав іншого вибору, даючи зрозуміти, що інакше поразка була б іще тяжчою.

Коаліція з більш ніж півтора десятка опозиційних партій проводила антиурядові демонстрації в столиці Єревані й інших містах країни, намагаючись змусити Пашиняна передати владу тимчасовому урядові.

Пашинян тоді відмовлявся піти з посади, але натякав на можливість дострокових парламентських виборів за певних умов.