Пашинян оголосив дострокові парламентські вибори у Вірменії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що дострокові парламентські вибори в країні відбудуться 20 червня. Він оголосив про це після переговорів із лідером опозиційної парламентської фракції «Процвітаюча Вірменія» Гагіком Царукяном.

Як написав Пашинян у фейсбуці 18 березня, вони з Царукяном під час зустрічі визнали, що дострокові вибори є «найкращим виходом» із нинішньої політичної кризи.

«Зважаючи на моє обговорення з президентом (Арменом Сарґсяном – ред.), фракцією «Мій крок», лідером партії «Освічена Вірменія» Едмоном Марукяном, дострокові парламентські вибори у Вірменії відбудуться 20 червня», – сказав Пашинян.

Опозиція Вірменії наполягала на відставці Пашиняна після поразки, якої минулого року зазнали вірменські сили проти Азербайджану в боях за Нагірний Карабах.

Тоді 44 дні боїв завершилися в листопаді 2020 року угодою про припинення вогню, укладеною за посередництва Росії.

Супротивники Пашиняна звинувачують його в цій поразці, він відповідає, що не мав іншого вибору, даючи зрозуміти, що інакше поразка була б іще тяжчою.

Коаліція опозиційних партій проводила антиурядові демонстрації в Єревані та інших містах країни, намагаючись змусити Пашиняна передати владу тимчасовому уряду.

Пашинян відмовився піти з посади, але натякав на можливість дострокових парламентських виборів за певних умов.