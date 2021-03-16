Перший президент Вірменії закликає до негайної відставки Пашиняна

Перший президент Вірменії Левон Тер-Петросян закликав прем’єр-міністра Нікола Пашиняна «в інтересах нації» негайно подати у відставку. Тер-Петросян заявив, що Пашинян має піти з посади, отримати від парламенту «юридичні гарантії імунітету» і хоча б тимчасово залишити країну.

У статті, опублікованій на веб-сайті ilur.am, 76-річний експрезидент заявив, що після відставки Пашиняна позапартійний віцепрем’єр-міністр має стати виконувачем обов’язків голови уряду і залишатися нейтральним в організації позачергових парламентських виборів.

Опозиція наполягає на відставці Пашиняна після поразки, якої минулого року зазнали вірменські сили проти Азербайджану в боях за Нагірний Карабах. Коаліція опозиційних партій проводить антиурядові демонстрації в Єревані та інших містах країни, намагаючись змусити Пашиняна передати владу тимчасовому уряду. Пашинян відмовився піти з посади, але натякнув на можливість дострокових парламентських виборів за певних умов.