Вірменія: Пашинян заявив про готовність провести дочасні парламентські вибори за певних умов

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив 1 березня, що готовий провести позачергові парламентські вибори в разі згоди опозиції на певні умови. Зокрема, він виступив з пропозицією провести референдум про зміну в країні форми правління.

Виступаючи перед своїми прихильниками на мітингу в центрі Єревана, на який зібралися кілька тисяч людей, він сказав, що ініціює проведення в жовтні референдуму про ухвалення нової конституції або про зміни до чинного основного закону, щоб перейти від парламентської форми правління до напівпрезидентської.

Пашинян також сказав, що готовий до дострокових парламентських виборів, якщо на це погодиться опозиція.

Одночасно з мітингом на підтримку Пашиняна, тисячі прихильників опозиції провели масову демонстрацію біля будівлі Національної асамблеї, вимагаючи відставки прем’єра.

Раніше сьогодні група мітингувальників, що вимагала відставки Пашиняна, увірвалась до будівлі уряду в столиці Єревані. Повідомлення про постраждалих чи арешти не надходили.

Ситуація у Вірменії загострилася 25 лютого, після колективної заяви Генерального штабу Збройних сил і чільних військових командувачів із вимогою відставки Пашиняна. Прем’єр назвав це «спробою військового перевороту».

Пашинян заявив, що після заяви військових усуне з посади начальника Генштабу Оніка Ґаспаряна, і подав президентові прохання підписати указ про це. Армен Сарґсян відмовив йому в цьому проханні.

Протести проти Пашиняна і його уряду, які останніми днями знову наростають, масово спалахнули після поразки Вірменії в останній війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

Тоді 44 дні боїв завершилися в листопаді 2020 року угодою про припинення вогню, укладеною за посередництва Росії. Супротивники Пашиняна звинувачують його в цій поразці, він відповідає, що не мав іншого вибору, даючи зрозуміти, що інакше поразка була б іще тяжчою.