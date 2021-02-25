Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії

Збройні сили Вірменії закликали до відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна і його уряду, на що Пашинян заявив про спробу військового перевороту в країні.

Начальник відділу інформації при Генеральному штабі Збройних сил Самвел Асатрян в опублікованій 25 лютого заяві наголосив, що заклик був «рішучим протестом» проти звільнення першого заступника начальника Генерального штабу із «недалекоглядних причин».

Цей крок був «здійснений без урахування національних і державних інтересів Республіки Вірменія. У таких складних для країни умовах таке рішення є антидержавним, безвідповідальним кроком», додав Асатрян.

«Прем’єр-міністр Вірменії, уряд більше не зможуть ухвалювати адекватних рішень у цій критичній ситуації для вірменського народу», – йдеться в заяві.

Наразі незрозуміло, чи збройні сили мають намір застосовувати силу на підтримку своєї заяви.

У відповідь Пашинян закликав своїх прихильників зібратися в центрі столиці, Єревана. Він також відкинув заклик до відставки й оголосив про звільнення начальника Генштабу Оніка Гаспаряна.

«Я розглядаю заяву Генерального штабу як спробу військового перевороту. Я запрошую всіх наших прихильників прямо зараз на площу Республіки. Незабаром я вийду до людей», – написав Пашинян у фейсбуці.

25 лютого стало відомо про звільнення першого заступника начальника Генштабу Збройних сил Вірменії Тирана Хачатряна. Відповідний указ опублікований на сайті президента Вірменії.

Це сталося після того, як Хачатрян розкритикував слова Нікола Пашиняна про неефективність російських ракетних комплексів «Іскандер». Генерал, який коментував на прохання журналістів заяву прем’єра, у відповідь «довго сміявся» і сказав, що «це неможливо». Представник Генштабу також зазначив, що «робити висновки з поверхневими оцінками – це несерйозно».

Протести з вимогою відставки Пашиняна почалися після підписання в листопаді 2020 року мирної угоди з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху, яка завершила 44-денну війну за Нагірний Карабах.

За її результатами Вірменія втратила контроль над значною частиною сепаратистського утворення «Нагірно-Карабаська республіка», також відомого як «республіка Арцах», яке в 1990-х роках окупувало не тільки Нагірний Карабах, а й значні прилеглі території в Азербайджані. Тепер усі вони повернені під контроль Баку, також Азербайджан тепер контролює й певну частину власне Нагірного Карабаху.

Противники Пашиняна звинувачують його в зраді національних інтересів. Пашинян, у свою чергу, каже, що підписав із Баку угоду, бо іншого виходу у нього не було.