У Єревані на акції опозиції проти Пашиняна затримали понад 20 людей

У столиці Вірменії Єревані поліція затримала щонайменше 25 людей, які протестуввали в урядовому кварталі за відставку прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Повідомляється, що зранку протестувальники планували перешкодити входу прем’єр в будівлю уряду, але кордон поліції оточив кілька будинків у кварталі, найбільш активних демонстрантів почали затримувати.

Ввечері вівторка опозиція планує провести ходу до будівель поліції і генпрокуратури.

Опозиція Вірменії вимагає відставки Нікола Пашиняна після підписання в листопаді 2020 року мирної угоди з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху, яка завершила 44-денну війну за Нагірний Карабах. За її результатами Вірменія втратила контроль над значною частиною сепаратистського утворення «Нагірно-Карабаська республіка», також відомого як «республіка Арцах», яке в 1990-х роках окупувало не тільки Нагірний Карабах, а й значні прилеглі території в Азербайджані. Тепер усі вони повернені під контроль Баку, також Азербайджан тепер контролює й певну частину власне Нагірного Карабаху.

Противники Пашиняна звинувачують його в зраді національних інтересів. Пашинян, в свою чергу, каже, що підписана з Баку угоду, бо іншого виходу у нього не було.