Вірменія: Пашинян заявляє, що дочасні вибори не можуть відбутися тільки на основі його рішення

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, заявляє, що не може самостійно ухвалити рішення про призначення дострокових парламентських виборів. Про це він повідомив в інтерв’ю вірменьскій службі Радіо Свобода 16 грудня.

Таку заяву Пашинян зробив на тлі закликів опозиції піти у відставку через мирні угоди з Азербайджаном.

«Питання не в тому, чи повинен прем’єр-міністр подати у відставку. Питання полягає в тому, хто вирішує у Вірменії, хто повинен бути прем’єр-міністром. Народ повинен вирішити. Позачергові вибори не можуть відбутися тільки з моєї волі», – сказав голова вірменського уряду.

Пашинян додав, що натомість «потрібно досягти консенсусу». Втім, вдаватися в деталі він не став.

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Водночас політик визнав, що несе відповідальність за результат останніх бойових дій, в яких загинуло понад 5600 людей з обох сторін. Відтак останні сутички в регіоні Нагірного Карабаху стали найбільш смертоносними з 1990-х років.

«Я вважаю себе відповідальним № 1 (в поразці вірменської сторони – ред.), але не вважаю себе винним № 1», – сказав Пашинян, відкинувши твердження критиків, що війну спричинила його нібито недбала політика щодо Нагірного Карабаху.

Пашинян, який прийшов до влади на тлі загальнонаціональних протестів у 2018 році, потрапив під шквал критики після того, як погодився на угоду з Азербайджаном, здійснену за посередництвом Москви. Угода набула чинності 10 листопада, поклавши край запеклим боям у районі Нагірного Карабаху та навколо нього.

Його опоненти хочуть, щоб він залишив посаду через, на їхню думку, катастрофічну політику з врегулювання конфлікту. В результаті протистояння Азербайджан отримав контроль над територією, яку етнічні вірмени контролювали з 1990-х років.

Нагірний Карабах є міжнародно визнаною частиною Азербайджану. Але етнічні вірмени, які складають більшу частину населення регіону, відкидають владу Баку.

Згідно з мирною угодою, деякі частини Нагірного Карабаху та всі сім районів навколо нього були переведені під адміністрацію Азербайджану після майже 30-річного контролю вірмен.

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Опозиція мітингує в Єревані й інших містах Вірменії від 10 листопада – тоді набула чинності угода про припинення вогню в Нагірному Карабасі, укладена за посередництва Росії після запеклих шеститижневих боїв за цей сепаратистський регіон Азербайджану, який разом із довколишніми територіями з 1990-х років контролювали вірмени. В результаті боїв Баку визволив частину територій своєї країни, а за мирною домовленістю повернув собі ще більшу територію.

Пашинян уже не раз відповідав на вимоги опозиції про відставку, заявляючи, що не піде на це ні під яким тиском. Він наполягає, що підписав мирну домовленість, бо цього вимагала його відповідальність за національну безпеку і стабільність у країні.

Однак представники його блоку «Мій крок» останніми днями заявили, що «готові обговорити» можливість проведення нових парламентських виборів.