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11 грудня 2020, Київ 00:40
Політика

Азербайджан провів «парад перемоги» після конфлікту з Вірменією

Фото:Valery Sharifulin (TASS)

У столиці Азербайджану Баку відсвяткували визволення від вірменських сил частини Нагірного Карабаху і сусідніх територій країни за результатами шеститижневого конфлікту. Вулицями міста пройшли близько трьох тисяч військових, проїхали танки й інша військова техніка – загалом близько 150 одиниць, над містом пролетіла бойова авіація й безпілотники, а в сусідній Бакинській бухті демонстрували маневри військові кораблі.

На параді був присутній і президент Туреччини, союзника Азербайджану, Реджеп Тайїп Ердоган. Турецькі військові теж узяли участь у параді.

Турецькі військові вишикувалися поряд із азербайджанськими на площі Азадлиґ (Свободи) в центрі Баку
Турецькі військові вишикувалися поряд із азербайджанськими на площі Азадлиґ (Свободи) в центрі Баку
Підполковник армії Азербайджану Ельмар Хюсейн – ветеран воєн за Нагірний Карабах іще з початку 1990-х років. Він брав участь і в останньому конфлікті, що протривав із 27 вересня до 9 листопада
Підполковник армії Азербайджану Ельмар Хюсейн – ветеран воєн за Нагірний Карабах іще з початку 1990-х років. Він брав участь і в останньому конфлікті, що протривав із 27 вересня до 9 листопада
Авто з президентом Туреччини Ердоганом їде вулицями Баку. Переважно вважають, що конфлікт зміцнив геополітичне становище Туреччини на Кавказі, що кинуло виклик традиційному домінуванню Росії в регіоні
Авто з президентом Туреччини Ердоганом їде вулицями Баку. Переважно вважають, що конфлікт зміцнив геополітичне становище Туреччини на Кавказі, що кинуло виклик традиційному домінуванню Росії в регіоні
Реджеп Тайїп Ердоган (л) і президент Азербайджану Ільгам Алієв (п) приймали парад на трибуні разом
Реджеп Тайїп Ердоган (л) і президент Азербайджану Ільгам Алієв (п) приймали парад на трибуні разом
Лави військових проходять маршем повз двох лідерів
Лави військових проходять маршем повз двох лідерів
Азербайджанська бронемашина «Кобра» виробництва Туреччини, озброєна кулеметом Калашникова і білоруським протитанковим ракетним комплексом «Шершень». На параді показали багато такої техніки, яку Азербайджан купував на світових ринках останніми роками
Азербайджанська бронемашина «Кобра» виробництва Туреччини, озброєна кулеметом Калашникова і білоруським протитанковим ракетним комплексом «Шершень». На параді показали багато такої техніки, яку Азербайджан купував на світових ринках останніми роками
«Коробка» військових дзвенить медалями. У перебігу останнього наразі конфлікту загинули тисячі людей із обох сторін
«Коробка» військових дзвенить медалями. У перебігу останнього наразі конфлікту загинули тисячі людей із обох сторін
Російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». Росія роками продає озброєння і військове обладнання і Азербайджанові, і Вірменії
Російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». Росія роками продає озброєння і військове обладнання і Азербайджанові, і Вірменії
Патрульний безпілотник «Гермес-900» виробництва Ізраїлю. Широке використання Азербайджаном різних безпілотних апаратів вважають одним із основних чинників здобуття ним воєнної переваги над вірменськими силами
Патрульний безпілотник «Гермес-900» виробництва Ізраїлю. Широке використання Азербайджаном різних безпілотних апаратів вважають одним із основних чинників здобуття ним воєнної переваги над вірменськими силами
Азербайджанська військова бронемашина з безпілотником
Азербайджанська військова бронемашина з безпілотником
На параді провезли й трофеї – захоплене вірменське озброєння, як-от бойові машини піхоти БМП-1 іще радянського виробництва
На параді провезли й трофеї – захоплене вірменське озброєння, як-от бойові машини піхоти БМП-1 іще радянського виробництва
Глядачі в Баку вітають парад. Конфлікт закінчився мирною угодою, посередником у якій стала Росія. За нею Азербайджан повернув під свій контроль значні території, що викликало святкування
Глядачі в Баку вітають парад. Конфлікт закінчився мирною угодою, посередником у якій стала Росія. За нею Азербайджан повернув під свій контроль значні території, що викликало святкування
Самохідна артилерійська установка 2С7 «Піон» калібру 203 мм. Із обох сторін артилерійські і ракетні обстріли вражали й житлові квартали, цивільні мешканці гинули й зазнавали поранень
Самохідна артилерійська установка 2С7 «Піон» калібру 203 мм. Із обох сторін артилерійські і ракетні обстріли вражали й житлові квартали, цивільні мешканці гинули й зазнавали поранень
Гасло на вантажівці: «Карабах – це Азербайджан». За умовами припинення вогню під контролем вірменських сил лишилася тільки незначна частина території, яку вони контролювали донедавна. Нагірний Карабах є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але місцеві вірмени, які донедавна становили там більшість населення, відкидали владу Баку
Гасло на вантажівці: «Карабах – це Азербайджан». За умовами припинення вогню під контролем вірменських сил лишилася тільки незначна частина території, яку вони контролювали донедавна. Нагірний Карабах є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але місцеві вірмени, які донедавна становили там більшість населення, відкидали владу Баку
У руках глядачів море азербайджанських прапорів. Режим припинення вогню передбачає можливість повернення до своїх домівок азербайджанців, які були змушені до втечі в 1990-х роках. Натомість тепер із регіону втікають місцеві вірмени
У руках глядачів море азербайджанських прапорів. Режим припинення вогню передбачає можливість повернення до своїх домівок азербайджанців, які були змушені до втечі в 1990-х роках. Натомість тепер із регіону втікають місцеві вірмени
Глядачі вітають ракетну систему залпового вогню T-300 «Касирґа» турецького виробництва
Глядачі вітають ракетну систему залпового вогню T-300 «Касирґа» турецького виробництва
Військові літаки фарбують небо над Баку в кольори азербайджанського прапора
Військові літаки фарбують небо над Баку в кольори азербайджанського прапора

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