Фото:Valery Sharifulin (TASS)
Азербайджан провів «парад перемоги» після конфлікту з Вірменією
У столиці Азербайджану Баку відсвяткували визволення від вірменських сил частини Нагірного Карабаху і сусідніх територій країни за результатами шеститижневого конфлікту. Вулицями міста пройшли близько трьох тисяч військових, проїхали танки й інша військова техніка – загалом близько 150 одиниць, над містом пролетіла бойова авіація й безпілотники, а в сусідній Бакинській бухті демонстрували маневри військові кораблі.
На параді був присутній і президент Туреччини, союзника Азербайджану, Реджеп Тайїп Ердоган. Турецькі військові теж узяли участь у параді.
Турецькі військові вишикувалися поряд із азербайджанськими на площі Азадлиґ (Свободи) в центрі Баку
Підполковник армії Азербайджану Ельмар Хюсейн – ветеран воєн за Нагірний Карабах іще з початку 1990-х років. Він брав участь і в останньому конфлікті, що протривав із 27 вересня до 9 листопада
Авто з президентом Туреччини Ердоганом їде вулицями Баку. Переважно вважають, що конфлікт зміцнив геополітичне становище Туреччини на Кавказі, що кинуло виклик традиційному домінуванню Росії в регіоні
Реджеп Тайїп Ердоган (л) і президент Азербайджану Ільгам Алієв (п) приймали парад на трибуні разом
Лави військових проходять маршем повз двох лідерів
Азербайджанська бронемашина «Кобра» виробництва Туреччини, озброєна кулеметом Калашникова і білоруським протитанковим ракетним комплексом «Шершень». На параді показали багато такої техніки, яку Азербайджан купував на світових ринках останніми роками
«Коробка» військових дзвенить медалями. У перебігу останнього наразі конфлікту загинули тисячі людей із обох сторін
Російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». Росія роками продає озброєння і військове обладнання і Азербайджанові, і Вірменії
Патрульний безпілотник «Гермес-900» виробництва Ізраїлю. Широке використання Азербайджаном різних безпілотних апаратів вважають одним із основних чинників здобуття ним воєнної переваги над вірменськими силами
Азербайджанська військова бронемашина з безпілотником
На параді провезли й трофеї – захоплене вірменське озброєння, як-от бойові машини піхоти БМП-1 іще радянського виробництва
Глядачі в Баку вітають парад. Конфлікт закінчився мирною угодою, посередником у якій стала Росія. За нею Азербайджан повернув під свій контроль значні території, що викликало святкування
Самохідна артилерійська установка 2С7 «Піон» калібру 203 мм. Із обох сторін артилерійські і ракетні обстріли вражали й житлові квартали, цивільні мешканці гинули й зазнавали поранень
Гасло на вантажівці: «Карабах – це Азербайджан». За умовами припинення вогню під контролем вірменських сил лишилася тільки незначна частина території, яку вони контролювали донедавна. Нагірний Карабах є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але місцеві вірмени, які донедавна становили там більшість населення, відкидали владу Баку
У руках глядачів море азербайджанських прапорів. Режим припинення вогню передбачає можливість повернення до своїх домівок азербайджанців, які були змушені до втечі в 1990-х роках. Натомість тепер із регіону втікають місцеві вірмени
Глядачі вітають ракетну систему залпового вогню T-300 «Касирґа» турецького виробництва
Військові літаки фарбують небо над Баку в кольори азербайджанського прапора
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