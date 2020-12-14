Азербайджан: чотирьох військових затримали за злочини під час протистояння в Нагірному Карабасі

Генеральна прокуратура Азербайджану 14 грудня повідомила про затримання чотирьох військових за злочини, скоєні під час військових дій в регіоні Нагірного Карабаху.

Серед злочинів, в яких звинувачують затриманих – осквернення тіл загиблих вірменських солдат і руйнування вірменських могил.

Ареші відбулися після того, як правоохоронці дослідили відео, поширені в соцмережах протягом шести тижнів боїв. За заявою генерального прокурора, двоє сержантів, Расад Алієв і Кардасхан Абісов, підозрюються в нарузі над тілами вірменських військових, вбитих в районі Зангілан.

Ще двоє рядових, Арзу Гусейнов та Умід Агаєв, за версією прокуратури, руйнували надгробки на кладовищі села Мадатлі.

«Інші відео ймовірно схожого змісту зараз досліджуються. Такі злочинні дії, здійснені службовцями республіки Азербайджан, є неприйнятними... і особи, які скоювали схожі порушення, будуть протягнуті до відповідальності відповідно до закону», – заявили в офісі генерального прокурора.

У правоохоронному відомстві звернулися до Генеральної прокуратури Вірменії із закликом вдатися до аналогічних кроків та притягнути до відповідальності всіх винних у злочинах проти мирного населення Азербайджану.

Після укладеного за посередництва Москви 9 листопада перемир’я між Вірменією та Азербайджаном Туреччина підписала з Росією меморандум про створення спільного моніторингового центру, який відстежуватиме дотримання умов припинення вогню. Для реалізації угоди Росія ввела на фактичну лінію розмежування майже дві тисячі військових, які мають статус миротворців.