У Вірменії знову вимагають відставки прем’єра через карабаське перемир’я

У столиці Вірменії Єревані демонстранти вкотре протестують у центрі міста, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна через підписану ним домовленість із Азербайджаном про припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Демонстранти вигукують «Вірменія без Нікола» чи «Нікол має піти геть». Крім відставки прем’єра, опозиція вимагає також створення перехідного уряду, який за рік мав би підготувати країну до позачергових парламентських виборів.

Учасники акції сходилися колонами з різних частин міста на одну з центральних площ, перекриваючи вулиці. Є повідомлення про затриманих.

Демонстрація відбувається після того, як попереднього дня, 10 грудня, у владі самі заговорили про можливість дострокових парламентських виборів.

Як сказав тоді журналістам заступник голови парламенту Ален Сімонян, «влада готова почати такі дискусії за умови, як сказав прем’єр-міністр, що жодна партія не буде погрожувати іншим».

Арман Бабаджанян, формально незалежний депутат парламенту, який критикує вимоги опозиції про відставку Пашиняна, заявив, що його партія вже провела консультації з владним нині блоком із цього питання. «Дискусії тривають, і ми сподіваємося, що вони будуть плідними і приведуть до рішення призначити нові вибори», – заявляв він.

10 грудня коаліція більш ніж десятка опозиційних партій теж влаштовувала демонстрацією під будівлею уряду Вірменії в центрі Єревану в той час, коли Пашинян проводив там щотижневе засідання уряду.

Група демонстрантів зробила спробу прорватися в будинок уряду, що був під посиленою охороною поліції. Демонстранти також на короткий час перекрили рух одним із центральних проспектів міста, поліція затримувала їх.

Як повідомили тоді в пресслужбі поліції Радіо Азатутюн, вірменській службі Радіо Свобода, під час подій були затримані 42 особи. Щодо них склали адміністративні протоколи і відпустили їх.

Опозиція мітингує в Єревані й інших містах Вірменії від 10 листопада – тоді набула чинності угода про припинення вогню в Нагірному Карабасі, укладена за посередництва Росії після запеклих шеститижневих боїв за цей сепаратистський регіон Азербайджану, який разом із довколишніми територіями з 1990-х років контролювали вірмени. В результаті боїв Баку визволив частину територій своєї країни, а за мирною домовленістю повернув собі ще більшу територію.

Пашинян уже не раз відповідав на вимоги опозиції про відставку, заявляючи, що не піде на це ні під яким тиском. Він наполягає, що підписав мирну домовленість, бо цього вимагала його відповідальність за національну безпеку і стабільність у країні.