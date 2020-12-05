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05 грудня 2020, Київ 16:14
Фотогалереї

Нагірний Карабах: як Степанакерт (Ханкенді) повертається до життя (фотогалерея)

Конфлікт у Нагірному Карабасі триває з кінця 80-х років. Тоді влада Нагірно-Карабаської автономної області, населеної переважно вірменами, зажадала передати її зі складу Азербайджанської РСР до Вірменської. Після розпаду Радянського Союзу в регіоні почалися бойові дії.

Різке загострення конфлікту розпочалося цього року наприкінці вересня, коли азербайджанські військові почали наступ із метою повернути території. Війська зайняли кілька районів по периметру і частину власне Нагірного Карабаху.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично утримуваних позиціях, у регіоні розміщені російські російські як миротворці.

Як повертається до життя Степанакерт (назва азербайджанською мовою – Ханкенді) – найбільше місто самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки, незалежність якої не визнана жодною країною світу? Дивіться про це у фотогалереї Радіо Свобода.

Передмістя Степанакерту (Ханкенді азербайджанською) у променях ранкового сонця. Фото за 27 листопада
1 Передмістя Степанакерту (Ханкенді азербайджанською) у променях ранкового сонця. Фото за 27 листопада
Чоловік стоїть біля могили свого сина. За попередньою офіційною інформацією, бойові дії у Нагірному Карабасі 2020 року забрали життя 2 783 азербайджанських і 2 425 вірменських військовослужбовців. Ці дані, як зазначили з вірменського боку, є неповними, вони уточнюються
2 Чоловік стоїть біля могили свого сина.

За попередньою офіційною інформацією, бойові дії у Нагірному Карабасі 2020 року забрали життя 2 783 азербайджанських і 2 425 вірменських військовослужбовців. Ці дані, як зазначили з вірменського боку, є неповними, вони уточнюються
Російські військові у ролі миротворців на блокпості поблизу околиць Степанакерту (Ханкенді), 29 листопада&nbsp; &nbsp;
3 Російські військові у ролі миротворців на блокпості поблизу околиць Степанакерту (Ханкенді), 29 листопада 
 
Місцеві жителі ремонтують будинок, пошкоджений обстрілами. У Нагірно-Карабаському регіоні під час бойових дій, в тому числі у результаті ракетних ударів, загинули десятки мирних жителів із обох сторін конфлікту&nbsp;
4 Місцеві жителі ремонтують будинок, пошкоджений обстрілами.

У Нагірно-Карабаському регіоні під час бойових дій, в тому числі у результаті ракетних ударів, загинули десятки мирних жителів із обох сторін конфлікту 
На уроці в школі Степанакерта (Ханкенді) діти навчаються традиційному вірменському танцю. Фото від 2 грудня. Напередодні підписання угоди про припинення вогню азербайджанські збройні сили придушили сепаратистські сили етнічних вірмен і пригрозили наступом на Степанакерт&nbsp;(Ханкенді)
5 На уроці в школі Степанакерта (Ханкенді) діти навчаються традиційному вірменському танцю. Фото від 2 грудня.

Напередодні підписання угоди про припинення вогню азербайджанські збройні сили придушили сепаратистські сили етнічних вірмен і пригрозили наступом на Степанакерт (Ханкенді)
Іржаві пошкоджені армійські каски купою лежать на дорозі передмістя Степанакерта&nbsp;(Ханкенді)
6 Іржаві пошкоджені армійські каски купою лежать на дорозі передмістя Степанакерта (Ханкенді)
На фото: чоловік &ndash; вірменський солдат &ndash; купує фрукти на ринку в Степанакерті&nbsp;(Ханкенді)
7 На фото: чоловік – вірменський солдат – купує фрукти на ринку в Степанакерті (Ханкенді)
Біженці, які втекли зі Степанакерта (Ханкенді) під час боїв, що вирували у жовтні, сідають на автобуси в Єревані, щоб повернутися до своїх домівок
8 Біженці, які втекли зі Степанакерта (Ханкенді) під час боїв, що вирували у жовтні, сідають на автобуси в Єревані, щоб повернутися до своїх домівок
На фото: чоловіки тягнуть корову на забій. Передмістя Степанакерта (Ханкенді), 3 грудня
9 На фото: чоловіки тягнуть корову на забій. Передмістя Степанакерта (Ханкенді), 3 грудня
Пекар у Степанакерті (Ханкенді) готує традиційні вірменські коржі, 25 листопада. Чоловік нещодавно повернувся до міста. У розмові з репортером Reuters він сказав, що збройне протистояння 2020 року було найгіршим із тих, що пережило місто. &laquo;Я вже бачив тут три війни. У 1992 і 2016 роках я не покидав місто ні на хвилину. Але цього разу тут дійсно було моторошно&raquo;,&nbsp;&ndash; зауважів він.
10 Пекар у Степанакерті (Ханкенді) готує традиційні вірменські коржі, 25 листопада.

Чоловік нещодавно повернувся до міста. У розмові з репортером Reuters він сказав, що збройне протистояння 2020 року було найгіршим із тих, що пережило місто. «Я вже бачив тут три війни. У 1992 і 2016 роках я не покидав місто ні на хвилину. Але цього разу тут дійсно було моторошно», – зауважів він.
Чоловіки розвантажують вантажівку з продовольчою допомогою місцевим жителям. Фото від 22 листопада
11 Чоловіки розвантажують вантажівку з продовольчою допомогою місцевим жителям. Фото від 22 листопада
Місцевий житель збирає хурму. Попри обстріли та бойові дії поблизу Степанакерта (Ханкенді), дерева цього року дали рясний врожай &nbsp;
12 Місцевий житель збирає хурму. Попри обстріли та бойові дії поблизу Степанакерта (Ханкенді), дерева цього року дали рясний врожай

 

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