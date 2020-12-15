Вірменія та Азербайджан обмінялися військовополоненими

Вірменія та Азербайджан пізно ввечері 14 грудня обмінялися військовополоненими, захопленими під час війни в Нагірному Карабасі та прилеглих районах Азербайджану, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, Радіо Азатутюн.

Вірменській стороні були передано 44 людини, азербайджанській – 12. Міністерство оборони Росії стверджує, що процес обміну утримуваними особами відбувається за посередництва російських миротворців. 14 грудня вірменська та азербайджанська сторони передали одна одній тіла загиблих, які перебували на полі бою поблизу міста Шуша.

На початку грудня в Нагірному Карабасі вперше з моменту підписання угоди про мир між Вірменією і Азербайджаном був порушений режим припинення вогню, це сталося на півдні Карабаху.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, в регіоні з’явилися російські військові в статусі миротворців. Азербайджан повернув контроль над усіма районами по периметру Нагірного Карабаху, а також частиною власне Нагірного Карабаху разом із містом Шуша. При цьому Вірменії гарантується створення транспортного коридору в Карабах, а Азербайджану – в ексклав Нахічевань.

Конфлікт у Нагірному Карабасі триває з кінця 80-х років. Після розпаду Радянського Союзу в регіоні розпочалися бойові дії. Тоді Баку втратив контроль над більшою частиною колишньої автономної області та кількома сусідніми районами.

Незалежність самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки не визнана жодною країною світу.

Різке загострення конфлікту в регіоні сталося наприкінці вересня, коли азербайджанські військові розпочали наступ із метою повернути території.