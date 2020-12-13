Загострення у Нагірному Карабасі: Азербайджан заявив про чотирьох загиблих військових

Міністерство оборони Азербайджану заявляє, що внаслідок загострення у Нагірному Карабасі загинули четверо військових. Зазначається, що це найбільші втрати з моменту оголошення режиму припинення вогню минулого місяця.

У заяві Міноборони від 13 грудня міститься мало подробиць про загиблих, за винятком того, що вони сталися під час «антитерористичної операції» поблизу Гадрут, південного району гірського анклаву.

Тим часом міністерство закордонних справ Вірменії у відповідь звинуватило Азербайджан у «грубих порушеннях» припинення вогню, але не повідомило ніяких подробиць. Днем раніше міністерство оборони Вірменії звинуватило азербайджанські сили у нападі на позиції етнічних вірмен біля Гадрут.

Армія оборони Карабаху, яка контролювала Нагорний Карабах до припинення вогню в минулому місяці, повідомила раніше, що троє її бійців були поранені в ході зіткнень 11 грудня.

Російські миротворці, які мають слідкувати за виконанням угоди про припинення вогню, визнали, що були порушення 11 й 12 грудня, але не вказали винних.

Після укладеного за посередництва Москви 9 листопада перемир’я між Вірменією та Азербайджаном Туреччина підписала з Росією меморандум про створення спільного моніторингового центру, який відстежуватиме дотримання умов припинення вогню. Для реалізації угоди Росія ввела на фактичну лінію розмежування майже дві тисячі військових, які мають статус миротворців.